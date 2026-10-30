Nepozorného viníka vlak odrazil z kolejí, škoda se vyšplhala na 200 tisíc korun. „Policistům uvedl, že se zamyslel a vjel na železniční přejezd, aniž by se přesvědčil, zda jej může bezpečně přejet,“ řekla policejní mluvčí Kateřina Batelková. Hazardérovi hrozí za poškození a ohrožení obecně prospěšného zařízení až tři roky vězení.
Dvakrát skončil střet úmrtím
Jen letos řešili jihomoravští policisté dalších pět nehod na železničních přejezdech. Dvě z nich, které se staly na Hodonínsku, skončily smrtí jejich účastníků. V květnu zahynul na přejezdu u Čejče cyklista, který nerespektoval dopravní značku Stůj, dej přednost v jízdě! a vjel do kolejiště před přijíždějící vlak.
V září pak přišel o život řidič osobního vozidla na přejezdu u Bohuslavic u Kyjova, který nerespektoval světelnou signalizaci přejezdového zabezpečovacího zařízení.
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