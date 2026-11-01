Na pohotové kolemjdoucí navázaly policejní hlídky, které se na místo sjely. „Jejich členové se okamžitě zapojili do poskytování první pomoci a společně se svědky pokračovali až do příjezdu záchranné služby,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Batelková.
Muže poté sanitka převezla do nemocnice. Všichni, kdo o život muže bojovali, sklidili slova díků. „Podobná pomoc je nesmírně důležitá, protože právě první minuty bývají při záchraně života rozhodující. Než na místo dorazí zdravotníci, mohou pohotoví svědci správně poskytnutou první pomoc výrazně zvýšit šanci postiženého na přežití,“ shrnula mluvčí.