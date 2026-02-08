Kuriózní záběry z Blanenska: Děda letěl přes řídítka!

Autor: sgr - 
8. února 2026
12:45

Opilý muž se na elektrokole se zřítil na silnici poté, co se mu za jízdy zablokovalo přední kolo. Bez helmy, na mokré vozovce a navíc pod vlivem. Vše zachytila palubní kamera a policisté jen kroutili hlavou.

Poslední lednový den vyjížděli policisté k nehodě cyklisty na trase mezi Blanskem a Černou Horou. Muž během jízdy náhle ztratil stabilitu a doslova přelétl přes řídítka elektrokola. Silnice byla kvůli nepříznivému počasí mokrá a místy kluzká, muž navíc vyrazil bez ochranné přilby.

Z videozáznamu je patrné, že se mu za jízdy zamotala taška do přední části kola. Následovalo prudké zablokování, okamžitý pád a tvrdý dopad hlavou na vozovku. Řidič auta jedoucí za ním neváhal ani vteřinu a okamžitě přivolal pomoc, protože pád působil velmi děsivě.

Zraněného muže si převzali lékaři. Utrpěl poranění hlavy, které si vyžádalo ošetření, podle policie však naštěstí nešlo o vážné zranění. Během vyšetřování přišel šok. Dechová zkouška provedená kolem jedenácté dopoledne ukázala hodnotu téměř dvě promile alkoholu!

„Cyklista policistům tvrdil, že si ráno dal pouze polévkovou lžíci rakytníkového likéru,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová. Takové vysvětlení ale naměřené hodnotě rozhodně neodpovídalo.

Hlídka navíc zjistila, že nejde o první podobný případ. Stejný muž už v minulosti havaroval za téměř stejných okolností a dokonce na stejném elektrokole, bez přilby a opět pod vlivem alkoholu.

Témata:
alkoholsilnicepoliciedůchodceopilecpromileseniorVIDEOúraz hlavypád z kolacyklistaBlanskoČerná Hora
