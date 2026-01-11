Znásilním vás, popravím, odříznu hlavu zaživa: Opilý cizinec hrozil policii i strážníkům, na jednoho zaútočil
Nepříjemný zásah mají za sebou strážníci a policisté z Kralup nad Vltavou. Opilý cizinec (41) vyhrožoval rodině, pokračoval i po příjezdu městské a republikové policie. Nakonec odstrčil jednoho strážníka, v zápětí už se válel na zemi. Za neuposlechnutí výzvy a vyhrožování úřední osobě mu hrozí až čtyři roky v base.
Muž, teprve nedávno propuštěný z léčebny, vyhrožoval partnerce smrtí. Ta ve strachu zavolala policii. Incident z loňského prosince zveřejnili strážníci s časovým odstupem kvůli probíhajícímu vyšetřování. Muž, značně posílený alkoholem, se po příjezdu policistů pustil s výhrůžkami i do nich.
„Já jsem nic neprovedl,“ opakoval ze začátku opilec a záhy už ze sebe chrlil výhrůžky zabitím. „Začal s námi komunikovat velmi vulgárně a agresivně, s tím, že nám říkal, ať jedeme pryč, že to není naše věc, že nás tam nepotřebuje,“ popsal pro CNN Prima NEWS strážník kralupské městské policie.
Policisté i strážníci se pokoušeli muže zklidnit, ten už ale byl v ráži a situaci dále hrotil. „Kdybyste dostal přes hubu, tak byste se probral,“ osopil se na urostlého strážníka a odstrčil ho břichem. V zápětí už po bleskurychlém zákroku ležel na zemi.
„Spodní částí břicha do mě strčil, samozřejmě jsem se začal bránit a muže jsem svalil na zem pomocí hmatu na spodní část čelisti přiměřenou silou,“ uvedl strážník s tím, že celou dobu měl situaci pod kontrolou.
„Byl nucen použít donucovací prostředky k odvrácení útoku a muže zpacifikovat. Z důvodu pokračující agresivity byla muži nasazena služební pouta,“ potvrdila kralupská městská policie na sociální síti.
„Zabiju vás, znásilnim a zabiju. To není vyhrožování, to jsou fakta, hlava bude odříznutá zaživa, nebude žádná lítost,“ pokračoval cizinec. Nadýchal přes dvě promile a skončil na policejní služebně. Tam stále všem vyhrožoval fyzickou likvidací.
„Mělničtí kriminalisté zahájili trestní stíhání proti cizinci, kterého obvinili ze spáchání přečinu vydírání a přečinu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu,“ řekl policejní mluvčí Pavel Truxa. Muži hrozí až čtyři roky v base.