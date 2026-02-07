Vzali dcerám mobily, skočily z 9. patra! Tragédie otřásla rodiči na celém světě
Rodiče po celém světě jistě šokuje případ, který se udál v Indii. Třem sestrám z předměstí Nového Dillí rodiče zabavili jejich mobilní telefony, jejich reakce je nepochopitelná: Všechny tři ve středu vyskočily z balkonu v 9. patře!
Sestry Nishika (†16), Prachi (†14) a Pakhi (†12) se »přikovaly« k hraní příběhové videohry Korean Love Game během pandemie covidu, když trávily dlouhé měsíce zavřené doma bez kontaktu s vrstevníky. Brzy byly korejskou popkulturou naprosto posedlé a nic se nezměnilo ani po konci karanténních opatření. Děvčata se dokonce odmítala vrátit do školy!
Bez zásahu dospělých se tak dívky naprosto odtrhly od reality. Oslovovaly se korejskými jmény, snily o sňatku s Korejci, poslouchaly korejskou K-pop hudbu, hltaly tamní seriály. Nikam nechodily, nikdo by je nedonutil.
A tak otci Kunarovi došla trpělivost a telefony děvčatům zabavil! Dokonce je údajně prodal, aby mohl splatit účty! Dcery tím naprosto zdeptal a na jejich protesty odpověděl pouze vyhrožováním, že je nechá provdat za Indy.
Drsný vzkaz
Deset dní po rodičovském zásahu se proto rozhodly pro společný konec života. „Možná jste nepochopili, co pro nás korejská popkultura znamenala. Nikdy jme vás neměly tak rády jako korejské herce a zpěváky,“ vystavily rodičům drsný účet v dopisu na rozloučenou. „Nemůžete nám vzít náš svět!“ napsaly jim, než se nad ránem společně vrhly z balkonu.
Řešíte i vy závislost na mobilním telefonu? Nebojte se požádat o pomoc odborníky! Národní linka pro odvykání (800 350 000) bezplatně ve všední dny 10 až 18 hod. Dětská linka bezpečí (116 111) a Linka pro rodinu a školu (116 000) zcela zdarma (i bez kreditu) nonstop (24/7).
