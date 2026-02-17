Zvrat po útoku medvěda na Slovensku: Podezření z pytláctví!
Medvědice na severu Slovenska napadla o víkendu muže, který utrpěl několik tržných ran a skončil v nemocnici. Během střetu 57letý muž a jeho syn zvíře zastřelili. Po medvědici zůstaly tři měsíční mláďata v zuboženém stavu, která si do rukou vzala zoologická zahrada v Bojnicích. Podle expertů za život ohrožující situaci mohl volně pobíhající pes patřící zraněnému muži. A co víc, padlo podezření na pytláctví
Nedaleko slovenského města Ružomberok došlo k obrovské potyčce dvou mužů s medvědicí. Otec (57) a syn se vydali do lesa se psem, když je přepadla rozzuřená medvědice a začal boj o život. Státní tajemník Filip Kuffa uvedl na sociálních sítích, že muži byli na kontrole těžby. „Náhle ze skalního svahu nad svážnicí zaútočila medvědice, přičemž poškozený se bránil, víckrát na ní vystřelil a medvědice ho následně svalila na zem, pak se začali kutálet dolů skalnatým terénem,“ popsal.
Celému incidentu přihlížel i syn napadeného, který po pádu z kopce dohnal otce s medvědicí a několikrát na ní z blízkosti opět vystřelil, čímž šelmu usmrtil. Po boji o holý život se společnými silami muži dostali k automobilu a svépomocí se dopravili do nemocnice. Přibližně 200 metrů od místa činu později našli jejich těžce poraněného psa plemene západosibiřská lajka, který zraněním podlehl, informoval deník Nový Čas
Na místě se našla tři měsíční medvíďata v zuboženém stavu, která si do péče vzala zoologická zahrada v Bojnicích. „Zjistili jsme, že všechny tři mláďata jsou dehydrovaná a jejich hmotnost je velmi nízká – nejmenší váží 1,9 kg, nejtěžší 2,3 kg,“ uvedla mluvčí Andrea Klasová na sociálních sítích zoologické. Dodala, že zahrada ještě nikdy neměla v péči takto malá medvíďata odříznutá od matky a upozornila, že jsou odkázána na mateřské mléko a nepřetržitou péči. V rehabilitační stanici budou krmené speciální mléčnou náhražkou každé 3-4 hodiny a jejich vypuštění do volné přírody není příliš uskutečnitelné.
Útok medvědice se dostal do hledáčku policie zaměřující se na životní prostředí, která zahájila trestní stíhání pro podezření z pytláctví. K případu se vyjádřil i odborník na medvědy Michal Haring. Domnívá se, že příčinou tragické události byl hlavně pes volně pobíhající po lese. Nejspíše potkal medvědici, ta ho vyhodnotila jako hrozbu pro svá mláďata a stala se nepříčetnou.
V období ledna se rodí medvíďata a podle experta se celé situaci dalo předejít. Haring dále upozornil, že myslivec by měl být znalý terénu i medvědích skrýší a měl by dbát zvýšené opatrnosti v určitých částech roku. Zraněný muž je stabilizovaný v nemocnici a o dalším vývoji rozhodne policie a soud.
