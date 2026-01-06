Odešla oranžová královna, rekordmanka mezi plameňáky. Nyní zoo oznámila, že samice (†50) na začátku nového roku uhynula. Stala se tak nejstarším plameňákem, jakého kdy zahrada chovala.
Na počátku tvořilo zakládající hejno šest ptáků. „Většina z nich se rozloučila se životem už na přelomu tisíciletí. Dva ale zůstali – samec a samice, kteří své druhy přežili o více než dvacet let,“ uvedla mluvčí zoo Šárka Nováková.
Padesát, možná i více!
Samec uhynul loni na konci ledna. Samice ho následovala letos 3. ledna. Její přesný věk nikdo neznal. Když byla do Ostravy přivezena, už byla dospělá, tedy minimálně tříletá. „I tak je ale jisté, že se dožila nejméně padesáti let, možná i více,“ dodala mluvčí.
Během svého dlouhého života nebyla uhynulá samice jen tichým pozorovatelem. Se svým partnerem odchovala pět mláďat, která se později sama zapojila do rozmnožování. Její genetická stopa tak v ostravském hejnu zůstává dodnes.
Neobvyklá vytrvalost
Plameňáci patří mezi dlouhověká zvířata. Běžně se dožívají kolem 30 až 40 let. V přírodě i v lidské péči jsou symbolem vytrvalosti.
Na samici se stáří už postupně podepisovalo. Zhoršoval se jí zrak a pohyb už pro ni nebyl tak snadný jako dřív. Držela se stranou a raději zůstávala v teple pavilonu. „Poslední týdny už hejno nenásledovala,“ popsala chovatelka Martina Cholevíková s tím, že oranžová královna odešla přirozeně.
Současné hejno plameňáků je více než desetkrát početnější než na začátku chovu. Aktuálně čítá 65 jedinců, 36 samců a 29 samic.
