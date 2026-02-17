Šílenec v supermarketu: Chtěl mámě ukrást dítě!
Poklidné sobotní nakupování se v mžiku zvrtlo v noční můru všech rodičů. Neznámý muž se v supermarketu vrhl na sotva roční holčičku a snažil se ji vyrvat matce z náručí. Ta své dítě nakonec ubránila, ale holčička skončila s vážným zraněním v nemocnici.
Rodina s malým dítětem se v sobotu odpoledne vydala na nákup do místního supermarketu v oblíbeném turistickém městečku Bergamo. Při odchodu z obchodu se jejich život v mžiku obrátil v noční můru všech rodičů.
Drama v supermarketu
Když žena s malým dítětem mířila ke dveřím, z ničeho nic jim cestu zatarasil cizí muž a agresivně hmátl po dítěti. V tu chvíli šlo o vše! Pachatel, jehož věk uvádí deník Bild mezi 37 a 47 lety, agresivně popadl nic netušící dítě za pravou nohu a snažil se ho odtáhnout pryč.
Matka mobilizovala všechny síly a držela svou dceru pevně, ochotna ji bránit do posledního dechu. Muži se podařilo stáhnout dítě zpět do supermarketu a matka přitom upadla. Manžel, který tlačil nákupní vozík, okamžitě bránil svoji rodinu a praštil útočníka do zad. Ten spadl na zem a s pracovníkem ostrahy a dalších zákazníků agresora zpacifikovali.
Co za tím stálo?
Útočník svou silou nebohé děvčátko těžce zranil a zlomil mu nohu. S vážnou zlomeninou stehenní kosti muselo být dítě převezeno do nemocnice. Muž byl po pokusu o únos zatčen, co ale stálo za příšerným činem, zůstává zatím záhadou. Podle policie muž rumunské národnosti italskou rodinu neznal a nebyl dosud trestně stíhán.
