Šílenec v supermarketu: Chtěl mámě ukrást dítě!

17. února 2026 
17. února 2026
08:00

Poklidné sobotní nakupování se v mžiku zvrtlo v noční můru všech rodičů. Neznámý muž se v supermarketu vrhl na sotva roční holčičku a snažil se ji vyrvat matce z náručí. Ta své dítě nakonec ubránila, ale holčička skončila s vážným zraněním v nemocnici.

Rodina s malým dítětem se v sobotu odpoledne vydala na nákup do místního supermarketu v oblíbeném turistickém městečku Bergamo. Při odchodu z obchodu se jejich život v mžiku obrátil v noční můru všech rodičů.

Drama v supermarketu

Když žena s malým dítětem mířila ke dveřím, z ničeho nic jim cestu zatarasil cizí muž a agresivně hmátl po dítěti. V tu chvíli šlo o vše! Pachatel, jehož věk uvádí deník Bild mezi 37 a 47 lety, agresivně popadl nic netušící dítě za pravou nohu a snažil se ho odtáhnout pryč.

Matka mobilizovala všechny síly a držela svou dceru pevně, ochotna ji bránit do posledního dechu. Muži se podařilo stáhnout dítě zpět do supermarketu a matka přitom upadla. Manžel, který tlačil nákupní vozík, okamžitě bránil svoji rodinu a praštil útočníka do zad. Ten spadl na zem a s pracovníkem ostrahy a dalších zákazníků agresora zpacifikovali.

Co za tím stálo?

Útočník svou silou nebohé děvčátko těžce zranil a zlomil mu nohu. S vážnou zlomeninou stehenní kosti muselo být dítě převezeno do nemocnice. Muž byl po pokusu o únos zatčen, co ale stálo za příšerným činem, zůstává zatím záhadou. Podle policie muž rumunské národnosti italskou rodinu neznal a nebyl dosud trestně stíhán.

