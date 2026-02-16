Lavina v oblíbeném italském středisku: Několik mrtvých
Tři lyžaři z Francie zemřeli poté, co je v italských Alpách strhla lavina. Neštěstí se odehrálo v neděli, dnes nemocnice v Turíně oznámila smrt třetího muže, informovala agentura DPA.
Lavina se uvolnila v neděli dopoledne nad zimním střediskem Courmayeur, které se nachází pod nejvyšší alpskou horou Mont Blanc. Lyžaři byli mimo upravené sjezdovky v jednom z bočních údolí. Oblast je často využívána pro jízdu v hlubokém sněhu. Podle horské služby pocházely všechny tři oběti z Francie.
Již dříve italské úřady uvedly, že pod lavinou zahynuli dva lyžaři ve věku 29 a 31 let. Těžkým zraněním nakonec podlehl také 35letý muž, který byl vrtulníkem převezen do turínské nemocnice.
Další osobu v neděli strhla lavina v italském regionu Tridentsko-Horní Adiže. Její společníci ji ale zachránili, uvedly v neděli italské úřady.
Rekordních 13 skialpinistů, horolezců či turistů zemřelo v italských horách během týdne od 2. února, uvedla italská horská služba. Z toho deset lidí zahynulo v lavinách, které způsobila mimořádně nestabilní sněhová pokrývka.
