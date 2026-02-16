Lavina v oblíbeném italském středisku: Několik mrtvých

italské alpy
italské alpy
Ledovec na Mont Blanc se může zhroutit. Odborníci ale nedokážou odhadnout, zda spadne celý, nebo pouze po kusech.
Turisté na Mont Blanc
Courmayeur
Autor: ČTK - 
16. února 2026
09:57

Tři lyžaři z Francie zemřeli poté, co je v italských Alpách strhla lavina. Neštěstí se odehrálo v neděli, dnes nemocnice v Turíně oznámila smrt třetího muže, informovala agentura DPA.

Lavina se uvolnila v neděli dopoledne nad zimním střediskem Courmayeur, které se nachází pod nejvyšší alpskou horou Mont Blanc. Lyžaři byli mimo upravené sjezdovky v jednom z bočních údolí. Oblast je často využívána pro jízdu v hlubokém sněhu. Podle horské služby pocházely všechny tři oběti z Francie.

Již dříve italské úřady uvedly, že pod lavinou zahynuli dva lyžaři ve věku 29 a 31 let. Těžkým zraněním nakonec podlehl také 35letý muž, který byl vrtulníkem převezen do turínské nemocnice.

Další osobu v neděli strhla lavina v italském regionu Tridentsko-Horní Adiže. Její společníci ji ale zachránili, uvedly v neděli italské úřady.

Rekordních 13 skialpinistů, horolezců či turistů zemřelo v italských horách během týdne od 2. února, uvedla italská horská služba. Z toho deset lidí zahynulo v lavinách, které způsobila mimořádně nestabilní sněhová pokrývka.

Video  Záchranná akce v Alpách (27.11.2025)  - Horská služba ČR
Video se připravuje ...
italské alpy
italské alpy
Ledovec na Mont Blanc se může zhroutit. Odborníci ale nedokážou odhadnout, zda spadne celý, nebo pouze po kusech.
Turisté na Mont Blanc
Courmayeur

Témata:
smrtlavinaFrancieAlpynemocniceTurínMont BlancDeutsche Presse-AgenturlyžařTridentsko-Horní AdižeCourmayeur
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Syn Chýlkové a Krause Jáchym (27): Utekl do zahraničí!
Syn Chýlkové a Krause Jáchym (27): Utekl do zahraničí!
Aha!
Šumění v uších. Neobvyklý příznak menopauzy, který nesmíte podceňovat
Šumění v uších. Neobvyklý příznak menopauzy, který nesmíte podceňovat
Dáma.cz
Poctivý vývar jako lék i superpotravina: Uzený, slepičí, hovězí i zeleninový krok za krokem
Poctivý vývar jako lék i superpotravina: Uzený, slepičí, hovězí i zeleninový krok za krokem
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Amazon rozjíždí evropský suverénní cloud. Evropu řídí Evropa, cílem jsou státní zakázky
Amazon rozjíždí evropský suverénní cloud. Evropu řídí Evropa, cílem jsou státní zakázky
e15
Nedvěd nakupuje? Hradec na lovu slavného Itala. Má tituly v Juventusu, ale dlouho nehrál
Nedvěd nakupuje? Hradec na lovu slavného Itala. Má tituly v Juventusu, ale dlouho nehrál
iSport
Viliam Buchert: Branky, body, pletichy. Olympiáda ve&amp;nbsp;vichru geopolitiky
Viliam Buchert: Branky, body, pletichy. Olympiáda ve&nbsp;vichru geopolitiky
Reflex
Švédští Sámové: Jedinečné snímky severské komunity, pro kterou neexistují hranice
Švédští Sámové: Jedinečné snímky severské komunity, pro kterou neexistují hranice
Lidé a země