Útok nožem mezi cestujícími: Soud poslal hamburskou útočnici na uzavřené oddělení
Za loňský útok nožem na hlavním nádraží v Hamburku poslal soud 40letou Němku trvale na na uzavřené oddělení psychiatrické nemocnice, informovala agentura DPA. Soud shledal ženu, která trpí paranoidní schizofrenií, vinou z 21 pokusů o zabití a 15 případů těžkého ublížení na zdraví.
Nyní 40letá žena zaútočila loni 23. května nožem na cestující na nástupištích 13 a 14 na rušném hamburském hlavním nádraží. Patnáct lidí zranila, šesti dalším se podařilo útokům vyhnout. Čtyři zranění byli určitou dobu v ohrožení života. Útočnici zpacifikovala dvojice cizinců, Syřan a Čečenec. Čin trval jen 24 vteřin, do čtyř minut byla na místě i policie.
Soud dnes uvedl, že žena trpí paranoidní schizofrenií a v době události tak nebyla příčetná. Neposlal ji proto do vězení, ale trvale na uzavřené oddělení psychiatrické nemocnice. Žena totiž podle soudu nadále představuje kvůli svému zdravotnímu stavu ohrožení pro veřejnost, a je ji tak nutné izolovat.
Kvůli snaze o zvýšení bezpečnosti platí na hamburském hlavním nádraží od října 2023 zákaz nošení zbraní. Útočnice si ovšem nůž na nádraží nepřinesla, pár minut před činem ukradla kuchyňský nůž v jedné z drogerií v areálu.
V procesu se soud bude zabývat i dvěma dalšími činy obžalované. Už loni v lednu se totiž pokusila v Grosshansdorfu nedaleko Hamburku zabít nůžkami svého 69letého otce. V únoru potom zaútočila bezdůvodně na dítě na pískovišti v areálu hamburského letiště. Proces, který začal v polovině listopadu a dnes skončil vynesením rozhodnutí, se konal s vyloučením veřejnosti.
