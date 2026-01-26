10 let vězení za brutální napadení v Uherském Brodě: Útočníka urazila zpráva
Za napadení nožem při loňském konfliktu mezi dvěma Ukrajinci v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku uložil v pondělí zlínský krajský soud útočníkovi deset let vězení. Dmytro K. (41) byl také vyhoštěn z ČR na deset let. Verdikt není pravomocný.
Muž pobodal nožem o pět let mladšího krajana po předchozí rozepři. Napadený skončil se zraněním v nemocnici. Muži hrozilo za pokus o vraždu 12 až 20 let vězení. Obžalovaný dříve přiznal, že muže bodl, tvrdil však, že v sebeobraně. Žalobce i obhájce si ponechali lhůtu pro případné odvolání.
Naštvala ho esemeska
Podle obžaloby muži zaslal jeho známý 7. června večer na mobilní telefon zprávu se svojí fotografií a textem ‚To jsem já, tvůj táta‘. Obžalovaný od něj podle státního zástupce Martina Malůše neúspěšně žádal omluvu. Vyhledal ho proto na zahrádce pohostinství a podle žalobce po odchodu za roh zaútočil nožem. „Zasadil mu pět ran, které by byly bez poskytnutí okamžité zdravotní pomoci smrtelné,“ řekl dříve Malůš.
Dmytro K. dříve před soudem uvedl, že považoval zaslanou zprávu za urážlivou, i proto, že jeho otec zemřel při autonehodě. Tvrdil, že nůž použil až poté, co se s mužem hádali, ten vůči němu několikrát zaujal boxerský postoj, a navíc jej rukou udeřil nad oko. Vypověděl, že známého pak bodl do stehna, načež od něj dostal ránu do ruky. „Bál jsem se, že nůž ztratím a on ho použije vůči mně. Dal jsem nůž před sebe. Kam jsem dával rány, kolik, kam, to si nemůžu vzpomenout,“ uvedl obžalovaný. Pobodaný u soudu dříve odmítl, že by se s obžalovaným chtěl rvát. S obžalovaným se potkával v práci i mimo ni.
Utekl, pak se udal
Obžalovaný dříve uvedl, že útoku zanechal, když pobodaný začal sténat bolestí a křičet, aby přestal. Z místa činu prý utekl proto, že zpanikařil. Vypověděl však, že ještě předtím volal na lidi, kteří seděli na zahrádce pohostinství, aby zraněnému muži přišli pomoct. Poté, co se doma uklidnil, šel ven a na ulici se udal policejní hlídce. Přestože zmínil, že byl v době činu opilý, dechovou zkoušku měl negativní.
Předseda senátu Radomír Koudela novinářům řekl, že se změnila právní kvalifikace, u obžalovaného se podle něj nedá jednoznačně říci, že jednal s předchozím úmyslem. „Došlo nejprve k verbálnímu konfliktu a teprve následně k útoku, který málem zapříčinil smrt,“ uvedl Koudela. Bez poskytnutí pomoci poté, co obžalovaný z místa utekl, by podle soudce napadený zemřel.
Opilý útočník i oběť
„Celou věc lze hodnotit jakožto mimořádně nešťastnou okolnost, která byla zapříčiněna určitým množstvím alkoholu u obou aktérů, zcela neadekvátním jednáním obou dvou aktérů, které, řekl bych, v České republice je poněkud neobvyklé, protože u nás se drobné urážky řeší poněkud jiným způsobem,“ uvedl Koudela.
Polehčujícími okolnostmi byla předchozí bezúhonnost a pracovitost obžalovaného i jeho omluva poškozenému, který ji přijal. Proto byl trest na dolní hranici zákonné sazby. „Kdyby zde bylo kajícné doznání, případně prohlášení viny, soud by rozhodně uvažoval o uložení trestu pod dolní hranicí zákonné sazby,“ uvedl Koudela.
Nůž zasáhl tepnu
Státní zástupce navrhoval trest 11 až 12 let vězení, podle něj nešlo o nenadálý zkrat, ale obžalovaný se před konfliktem vyzbrojil nožem. Obhájce naopak požadoval nižší trest, poukazoval na to, že obžalovaný neútočil po předchozí úvaze a neudělal to záměrně s úmyslem muže usmrtit. Obžalovaný zopakoval, že se jen bránil a nesnažil se muži způsobit smrtelná zranění, žádal o podmínku, aby mohl dále pracovat.
Dnes u soudu vypovídal znalec, který popisoval zranění poškozeného. Podle něj není možné uvést, kam směřovala první rána a v jakém sledu šly rány za sebou. Všechna zranění byla podle něj bolestivá a ztráta krve byla významná. Největší ztráta krve byla z poranění pažní tepny. Bez poskytnutí prvotní pomoci bylo možné vykrvácení do několika minut a hrozilo úmrtí.