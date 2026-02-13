Smrt pod Mont Blancem: Mistr světa nepřežil pád, neotevřel se mu padák

Autor: sgr - 
13. února 2026
13:00

Svět extrémních sportů zasáhla tvrdá rána. Francouzský dvojnásobný mistr světa ve wingsuitu Pierre Wolnik zahynul při skoku nad masivem Mont Blanc. Při seskoku z vrtulníku se mu neotevřel padák a po pádu z velké výšky utrpěl smrtelná zranění.

Osudný skok absolvoval Wolnik (†37) z vrtulníku nad oblastí Chamonix 7. února. Po několika vteřinách letu ve wingsuitu měl přejít do fáze otevření padáku. Ten se však podle francouzských médií nerozvinul. Sportovec dopadl do oblasti u obce Les Bossons. Přivolaní záchranáři už však mohli pouze konstatovat smrt.

Vyšetřování běží

Příčiny selhání zatím zůstávají nejasné. Místní úřady prověřují technický stav výstroje i průběh samotného skoku. Zkoumá se možnost závady na padáku, chyba při manipulaci nebo jiný faktor. V extrémních sportech rozhodují sekundy a drobná technická odchylka může mít fatální následky.

Dvojnásobný šampion

Wolnik patřil mezi nejuznávanější tváře wingsuitingu. V letech 2022 a 2024 získal titul mistra světa ve volném pádu ve wingsuitu. Byl členem francouzského národního týmu a připravoval se na další světový šampionát v roce 2026.

Video  Pierre Wolnik propagoval skoky s wingsuitem.  - Instagram/@pierrewolnik
Video se připravuje ...

Kromě závodění působil i jako tvůrce videí pro Francouzskou federaci parašutismu, kde dokumentoval své lety a popularizoval tento náročný sport.

Reakce federace

Francouzská parašutistická federace vydala po tragédii oficiální prohlášení. Označila Wolnika za výjimečnou osobnost, která výrazně ovlivnila komunitu wingsuit pilotů. „Dnes celá sportovní parašutistická komunita truchlí a vzdává hold mladému muži proslulému svým talentem a výjimečným charakterem,“ napsala organizace.

Wingsuit je disciplína, při níž sportovec využívá speciální oblek s membránami mezi pažemi a trupem a mezi nohama. Oblek umožňuje klouzavý let vzduchem před otevřením padáku. Sport nabízí pocit „létání“, zároveň ale patří mezi ty nejrizikovější.

Témata:
Chamonix-Mont-BlancMont Blancextrémní sport
