Krvavý masakr otřásl Levicemi: Maminku Janu s dcerkou (†11) ubodal její ex?!
Dvojitá vražda v Levicích otřásla Slovenskem. V jednom bytě tam zemřely maminka Jana a její dcera Ema. Policie zadržela muže, jenž se sám přihlásil na služebně, a případ vyšetřuje jako obzvlášť závažný zločin vraždy. Podle dostupných informací měl být podezřelým bývalý partner ženy.
Ve čtvrtek 12. února zasáhla Levice zpráva o nálezu dvou mrtvých žen v bytě na ulici Boženy Slančíkové Timravy. Po příjezdu na místo policisté objevili dvě těla bez známek života a okamžitě zahájili vyšetřování. Podle předběžných informací měly obě oběti utrpět bodná zranění. V bytě byl nalezen také mrtvý pes. Policie případ prověřuje jako obzvlášť závažný zločin vraždy. Podezřelý muž (40) se sám dostavil na služebnu a uvedl, že „udělal něco špatného“.
Slovenská média jako podezřelého označují bývalého partnera zavražděné ženy. Jana už měla nový vztah a s expartnerem Josefem se rozešla dříve, přestože spolu byli v minulosti zasnoubení. Podle vyjádření kamarádky muž nebyl otcem malé Emy.
„Byla to zlatá, přátelská, společenská osoba… Milovala dceru, život… Starala se o rodinu, o dceru, o všechno prostě,“ popsala zavražděnou jedna z místních obyvatelek.
Město zůstává v šoku a lidé si nedokážou vysvětlit, co mohlo k takovému činu vést. „Já jsem ho znala jen málo. Nevím, co se stalo, co mu přeplo nebo co. On se zdál být v pořádku, když jsme spolu poseděli. Jsem v totálním šoku,“ dodala sousedka.
Vyšetřování pokračuje. Policie zatím nezveřejnila motiv ani další podrobnosti, kriminalisté prověřují všechny souvislosti případu a shromažďují důkazy.
