Karina se slovenským pasem milovala zvrhlého predátora: Zdědila Epsteinovy miliardy!?

12. února 2026 
12. února 2026
05:00

Ve spojitosti s nejznámějším americkým predátorem Jeffreym Epsteinem vyplouvají na povrch každý den další šokující informace. Ať jsou to zvěrstva, která se děla na jeho soukromém ostrově, jména spolupracovníků či napojení na světově známé osobnosti. Nyní Epsteinovy spisy odhalily, komu odkázal pohádkového bohatství.

Obsáhlá závěť, kterou Epstein sepsal dva dny před svou smrtí, určuje jako hlavní dědičku tajemnou Karinu Šuljakovou z Běloruska, zubařku se slovenským občanstvím. 

Byla ženou, se kterou se Epstein plánoval oženit, která při něm věrně stála, když vyšly najevo nejšílenšjší věci a mluvila s ním den před jeho smrtí. V závěti jí boháč odkázal miliardy.  

Tichá a skromná dívka z Běloruska

Karinu si přátelé pamatují jako stydlivou a skromnou dívku, která milovala tanec. Po střední škole studovala Běloruskou lékařskou univerzitu a v rámci programu Work and Travel, se jí podařilo dostat do USA. Tam se seznámila s Epsteinem a podle zdrojů se do něj šíleně zamilovala.

Peníze v tom prý nehrály roli, nicméně od té doby štědrý Epstein financoval jak ji, tak její rodinu a penězi rozhodně nešetřil. Karininy rodiče mu na oplátku posílali sváteční přání, informuje server Meduza.

Otázkou zůstává, zda Karina věděla o Epsteinových „masérkách“. V archivu predátora se našla starší zpráva, kde Karině vyčítal, že špehuje příchody a odchody do jeho masážní místnosti. Lidé v Epsteinově okolí jí prý říkali „Inspektorka”, protože byla údajně šíleně žárlivá a stále čmuchala kolem.

Fiktivní manželství

Karina prý skutečně věřila, že ji Epstein miluje. Podle bulvárních zpráv získala trvalý pobyt v USA prostřednictvím falešného manželství se ženou z Epsteinova okolí jménem Jennifer Kalinová. Predátor měl propracovaný systém, jak udržet ženy, které měl rád v USA a aranžoval fiktivní manželství.

Více než šest let po Epsteinově smrti se věří, že Karina žije v New Yorku, ale není jasné, zda něco zdědila nebo ne. Majetek sexuálního delikventa se výrazně zmenšil po zaplacení daní a kompenzací obětem.

Video  Little St. James - Soukromý ostrov pro Epsteinovy neřesti.  - Prokuratura Amerických Panenských ostrovů, CNC
Video se připravuje ...




