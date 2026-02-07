Epsteinova slovenská pilotka Naďa: Našli ji v klášteře?!
Jen co byly zveřejněny Epsteinovy spisy, jeho spolupracovníci jakoby raději zmizeli ze světa. Mezi nimi je Slovenka Nadia Marcinková, bývalá Epsteinova pilotka. Více než rok o ní nebylo slyšet. Tomu je konec?! V americkém buddhistickém klášteře se objevila žena, která je Nadě až nápadně podobná. V minulosti měla Epsteinovi dohazovat nezletilé dívky.
Po smrti amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, odsouzeného za sexuální zneužívání nezletilých, se Nadia Marcinková stáhla z veřejného života. Od roku 2024 neposkytla žádné rozhovory, neobjevila se na veřejnosti a mlčí i její rodina. Podle deníku Plus 7 DNÍ o ní prakticky přestaly existovat jakékoli ověřitelné informace.
Nedávno se však objevila možná stopa. Americká organizace Zen Studies Society, působící ve státě New York, zveřejnila před několika měsíci video z meditačního pobytu. Organizace se dlouhodobě věnuje buddhistické praxi a své aktivity pravidelně dokumentuje na sociálních sítích. Právě na jednom ze záznamů si pozorní sledující všimli ženy, která nápadně připomíná Nadiu Marcinkovou.
Meditace se konala v klášteře Dai Bosatsu Zendo a vedl ji zenový učitel Chigan Roshi. Program byl zaměřený na učení a poezii zenového mistra Nyogena Senzakiho. Žena zachycená na videu působí nenápadně. Je bez make-upu, s vlasy staženými dozadu a v jednoduchém oděvu. To ostře kontrastuje s dřívější podobou Marcinkové, která se pohybovala ve světě luxusu, modelingu a společenské smetánky.
Přesto je fyzická podoba podle mnohých velmi výrazná. Pod zveřejněnými záběry se proto začaly objevovat komentáře typu: „Ahoj, Nadia, našli jsme tě.“ Zda se skutečně jedná o Nadiu Marcinkovou, ale zatím nikdo oficiálně nepotvrdil. Sama se k věci nijak nevyjádřila a zůstává mimo veřejný prostor.
Podle deníku Nový Čas pochází první e-mailová komunikace mezi Marcinkovou a Epsteinem z konce roku 2005, kdy jí bylo přibližně 19 let. Seznámit se měli ještě dříve, pravděpodobně prostřednictvím francouzského modelingového skauta Jeana-Luca Brunela. Zpočátku psala z Prešova, krátce nato už pobývala ve Spojených státech.
