Žena přišla v úterý 3. února na místní oddělení policie ve Lhotce. Posadila se v čekárně a vyčkala na příchod policisty, poté z tašky vytáhla protitankovou střelu a předala ji policistovi.
„Překvapený policista se následně od ženy dozvěděl, že střelu našla doma po svém synovi a v rámci zbraňové amnestie ji přišla odevzdat,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.
Policista okamžitě nechal přivolat pyrotechnika a společně se ženou a dalšími kolegy místní oddělení opustili. „Pyrotechnik poté zjistil, že se naštěstí jednalo o neaktivní protitankovou střelu,“ dodal Rybanský.
Nechat na místě
Policie opakovaně vyzývá občany, aby v případě nálezu munice, výbušniny, granátu, miny, rozbušky či podezřelého předmětu s takovými nálezy v žádném případě nemanipulovali a neprodleně volali linku 158. Největší nebezpečí totiž hrozí při jejich převozu.
„Prosíme, nenoste je na policii! Přivolaný pyrotechnik zjistí, zda je s nimi možné odborně manipulovat, a v případě potřeby je zlikviduje na nejbližším vhodném místě nebo je odveze na bezpečné místo k následnému zničení,“ dodal mluvčí policie.
Lidé v Praze v rámci zbraňové amnestie zatím od letošního 1. ledna do 4. února odevzdali zatím 83 kusů zbraní, víc než 3000 kusů střeliva a 20 kusů munice. Možnost beztrestně a bez vysvětlování odevzdat zbraně a munici potrvá do konce června.
