Nad počínáním řidiče kroutili hlavou svědci i záchranáři. Už první konverzace s policejní hlídkou naznačila, že něco není v pořádku. Po dechové zkoušce bylo hned jasno!
Prý si dal jen 2 deci vodky
„Výsledek překvapil i zkušené policisty. První zkouška ukázala výsledek 3,77 promile, druhá byla ještě vyšší,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová. Hříšník se dušoval, že si dal v poledne jen dvě deci vodky a poté údajně už nepil.
Muž přišel na fleku o řidičák, záchranáři ho převezli do nemocnice na ošetření a k odběru krve. „Nyní se bude zodpovídat z ohrožení pod vlivem návykové látky,“ shrnula policistka.
VIDEO: Opilý kamioňák na dálnici D1
Opilý kamioňák driftoval na dálnici D1, trefil svodidla a jel dál PČR
