Nebezpečná kojenecká výživa: Otrávila se čtyři česká miminka? Za problémem stojí olej z Číny!
Toxinem kontaminovaný olej z Číny je podle francouzských úřadů příčina otrav miminek napříč Evropou. Přidával se do kojeneckého mléka. Čtyři případy šetří hygienici v Česku.
Osm kojenců ve Španělsku trpělo zdravotními problémy poté, co je rodiče krmili umělou výživou. Pět z nich skončilo v nemocnici. Ve Velké Británii onemocnělo 36 dětí, v Belgii pět. Ve Francii bylo hospitalizováno 11 mrňousků a policie tam šetří dvě podezřelá úmrtí.
Hygienická služba ČR řeší oznámení o potížích u dvou dětí v Praze, údajně již z poloviny ledna! Nově se obtížemi u miminka zabývají na Ostravsku a Liberci. Prcci měli konzumovat výživu kontaminovaných šarží. Jenže… Nebyl jim odebrán „biologický vzorek“ a tak podle hygieniků prý není možné stoprocentně prokázat příčinnou souvislost.
Otázka Blesku, proč ministerstvo zdravotnictví o možném nebezpečí varovalo až 30. ledna, když již 14 dní vědělo o problémech českých miminek, zůstala do uzávěrky nezodpovězena.
Zaspalo ministerstvo?
10. prosince 2025: Výrobce Nestlé objevil problém a preventivně stahuje některé šarže mléka BEBA.
19. prosince 2025: O kroku Nestlé informuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)
5. ledna: Nestlé začíná stahovat další kojenecká mléka.
9. ledna: SZPI informuje o stažení šarží kojeneckého mléka.
12. a 13. ledna: Pražská hygienická stanice přijala oznámení o požitích po konzumaci mléka.
21. ledna: Francie uvedla, že na vině by měl být olej z Číny.
23. ledna: Výrobky stahuje i společnost Danone.
30. ledna: Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává varování.
Bakterie zmizela, toxin zůstal
Problém nebyl v tovární lince na výrobu kojenecké stravy, ale v přidané surovině, oleji bohatém na kyselinu arachidonovou od dodavatele z Číny. Byl kontaminovaný toxinem cereulid, který produkuje bakterie Bacillus cereus. Testy neprováděly na přítomnost toxinu, ale pouze bakterie.
Cereulid způsobuje dětem otravu. Projevuje se nevolností, zvracením a křečemi v bříšku. Problém je i v tom, že bakterii zabije var, toxin nezničí. Podezřelé šarže můžete vrátit do obchodů či lékáren, a to i v případě , že už jsou třeba otevřené. Nemusíte mít ani doklad o zakoupení, přesto vám vrátí peníze.
- BEBA COMFORT 1 *
balení 800 g
šarže 52850346AF, DMT 31. 10. 2027
šarže 51530346AE, DMT 30. 6. 2027
šarže 52620346AB, DMT 30. 9. 2027
výrobce: Nestlé BV, Laan 110, Nunspeet, 8071, Nizozemí
- BEBA EXPERTpro SENSITIVE *
balení 800 g
šarže 51560742F2, DMT 31. 12. 2026
šarže 52880742F2, DMT 30. 4. 2027
šarže 52610742F2, DMT 31. 3. 202 výrobce: Nestlé AG, Füssener Straße 1, Biessenhofen, 87640, Německo
- BEBA SUPREMEpro 1 *
balení 800 g
šarže 51460742F2, DMT 31. 5. 2027
šarže 51720742F2, DMT 30. 6. 2027
BEBA COMFORT 1 *
balení 70 ml
šarže 53020742B1, DMT 29. 10. 2026
šarže 53160742A1, DMT 11. 12. 2026
- BEBA EXPERTpro HA 1 *
balení 600 g
šarže 53300742A1, DMT 31. 5. 2027
- BEBA SUPREMEpro 2 *
balení 800 g
šarže 51220742F7, DMT 31. 5. 2027 výrobce: Nestlé AG, Füssener Straße 1, Biessenhofen, 87640, Německo
- ALFAMINO *
balení 400 g
šarže 51130017Y1, DMT 23. 4. 2027
šarže 51670017Y3, DMT 16. 6. 2027
- ALFAMINO JUNIOR *
balení 400 g
šarže 51620017Y4, DMT 11. 6. 2027
šarže 52760017Y2, DMT 3. 10. 2027 výrobce: Nestlé Fabrik Konolfingen, Nestléstrasse 1, Konolfingen, 3510, Švýcarsko
- BEBELO MILK 1, BEBELO MILK 2, COMPLEX FORMULA
balení 2 x 300 g
šarže 25020112, DMT 28. 8. 2027 (BEBELO 1)
šarže 25020080, DMT25. 5. 2027 (BEBELO 2)
šarže 25020021, DMT 17. 12. 2026 (BEBELO 2) výrobce: Lactalis Nutrition Santé, Parc d’activité de Torce secteur Est, Torce, 353 70, Francie
- NUTRILON 1, Nutrilon ADVANCED 1, POČÁTEČNÍ MLÉKO
šarže 2026.10.08, balení 6 x 350 g (NUTRILON 1) výrobce: Nutricia Infant Nutrition Ireland Ltd. (Danone), Rocklands, Wexford Y35 V1HD, Irsko
- APTAMIL PROfutura DUO PRE
balení 800 g
šarže 5018004805, DMT 20. 4. 2027
šarže 5018160999, DMT 20. 4. 2027
- APTAMIL PRONUTRA PRE
balení 1200 g
šarže 5018160999, DMT 19. 11. 2026
šarže 5018215144, DMT 19. 11. 2026
šarže 5018273917 DMT 19. 11. 2026
šarže 5018383146 DMT 19. 11. 2026
APTAMIL PRONUTRA 1
balení 800 g
šarže 5018763752, DMT 10. 11. 2026 výrobce: Danone Deutschland GmbHlfingen, Am Hauptbahnhof 18, 60329 Frankfurt am Main, Německo
