Nebezpečná kojenecká výživa: Otrávila se čtyři česká miminka? Za problémem stojí olej z Číny!

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Shutterstock)
Autor: Kristýna Beránková - 
12. února 2026
18:10

Toxinem kontaminovaný olej z Číny je podle francouzských úřadů příčina otrav miminek napříč Evropou. Přidával se do kojeneckého mléka. Čtyři případy šetří hygienici v Česku.  

Osm kojenců ve Španělsku trpělo zdravotními problémy poté, co je rodiče krmili umělou výživou. Pět z nich skončilo v nemocnici. Ve Velké Británii onemocnělo 36 dětí, v Belgii pět. Ve Francii bylo hospitalizováno 11 mrňousků a policie tam šetří dvě podezřelá úmrtí.

Hygienická služba ČR řeší oznámení o potížích u dvou dětí v Praze, údajně již z poloviny ledna! Nově se obtížemi u miminka zabývají na Ostravsku a Liberci. Prcci měli konzumovat výživu kontaminovaných šarží. Jenže… Nebyl jim odebrán „biologický vzorek“ a tak podle hygieniků prý není možné stoprocentně prokázat příčinnou souvislost. 

Otázka Blesku, proč ministerstvo zdravotnictví o možném nebezpečí varovalo až 30. ledna, když již 14 dní vědělo o problémech českých miminek, zůstala do uzávěrky nezodpovězena. 

Zaspalo ministerstvo? 

10. prosince 2025: Výrobce Nestlé objevil problém a preventivně stahuje některé šarže mléka BEBA.  
19. prosince 2025: O kroku Nestlé informuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)   
5. ledna: Nestlé začíná stahovat další kojenecká mléka.  
9. ledna: SZPI informuje o stažení šarží kojeneckého mléka. 
12. a 13. ledna: Pražská hygienická stanice přijala oznámení o požitích po konzumaci mléka.   
21. ledna: Francie uvedla, že na vině by měl být olej z Číny.  
23. ledna: Výrobky stahuje i společnost Danone.  
30. ledna: Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává varování. 

Bakterie zmizela, toxin zůstal 

Problém nebyl v tovární lince na výrobu kojenecké stravy, ale v přidané surovině, oleji bohatém na kyselinu arachidonovou od dodavatele z Číny. Byl kontaminovaný toxinem cereulid, který produkuje bakterie Bacillus cereus. Testy neprováděly na přítomnost toxinu, ale pouze bakterie. 

Cereulid způsobuje dětem otravu. Projevuje se nevolností, zvracením a křečemi v bříšku. Problém je i v tom, že bakterii zabije var, toxin nezničí.      Podezřelé šarže můžete vrátit do obchodů či lékáren, a to i v případě , že už jsou třeba otevřené. Nemusíte mít ani doklad o zakoupení, přesto vám vrátí peníze.  

  • BEBA COMFORT 1 *   
    balení 800 g 
    šarže 52850346AF, DMT 31. 10. 2027 
    šarže 51530346AE, DMT 30. 6. 2027 
    šarže 52620346AB, DMT 30. 9. 2027 
    výrobce: Nestlé BV, Laan 110, Nunspeet, 8071, Nizozemí 
  • BEBA EXPERTpro SENSITIVE *   
    balení 800 g 
    šarže 51560742F2, DMT 31. 12. 2026 
    šarže 52880742F2, DMT 30. 4. 2027 
    šarže 52610742F2, DMT 31. 3. 202  výrobce: Nestlé AG, Füssener Straße 1, Biessenhofen, 87640, Německo   
  • BEBA SUPREMEpro 1 *   
    balení 800 g 
    šarže 51460742F2, DMT 31. 5. 2027 
    šarže 51720742F2, DMT 30. 6. 2027       

    BEBA COMFORT 1 *   
    balení 70 ml 
    šarže 53020742B1, DMT 29. 10. 2026 
    šarže 53160742A1, DMT 11. 12. 2026 
  • BEBA EXPERTpro HA 1 *   
    balení 600 g 
    šarže 53300742A1, DMT 31. 5. 2027
  • BEBA SUPREMEpro 2 *   
    balení 800 g 
    šarže 51220742F7, DMT 31. 5. 2027  výrobce: Nestlé AG, Füssener Straße 1, Biessenhofen, 87640, Německo
  • ALFAMINO *   
    balení 400 g 
    šarže 51130017Y1, DMT 23. 4. 2027 
    šarže 51670017Y3, DMT 16. 6. 2027       
  • ALFAMINO JUNIOR *   
    balení 400 g 
    šarže 51620017Y4, DMT 11. 6. 2027 
    šarže 52760017Y2, DMT 3. 10. 2027  výrobce: Nestlé Fabrik Konolfingen, Nestléstrasse 1, Konolfingen, 3510, Švýcarsko       
  • BEBELO MILK 1, BEBELO MILK 2, COMPLEX FORMULA   
    balení 2 x 300 g 
    šarže 25020112, DMT 28. 8. 2027 (BEBELO 1) 
    šarže 25020080, DMT25. 5. 2027 (BEBELO 2) 
    šarže 25020021, DMT 17. 12. 2026 (BEBELO 2)  výrobce: Lactalis Nutrition Santé, Parc d’activité de Torce secteur Est, Torce, 353 70, Francie       
  • NUTRILON 1, Nutrilon ADVANCED 1, POČÁTEČNÍ MLÉKO   
    šarže 2026.10.08, balení 6 x 350 g (NUTRILON 1)  výrobce: Nutricia Infant Nutrition Ireland Ltd. (Danone), Rocklands, Wexford Y35 V1HD, Irsko       
  • APTAMIL PROfutura DUO PRE   
    balení 800 g 
    šarže 5018004805, DMT 20. 4. 2027 
    šarže 5018160999, DMT 20. 4. 2027       
  • APTAMIL PRONUTRA PRE   
    balení 1200 g 
    šarže 5018160999, DMT 19. 11. 2026 
    šarže 5018215144, DMT 19. 11. 2026 
    šarže 5018273917 DMT 19. 11. 2026 
    šarže 5018383146 DMT 19. 11. 2026       

    APTAMIL PRONUTRA 1   
    balení 800 g 
    šarže 5018763752, DMT 10. 11. 2026  výrobce: Danone Deutschland GmbHlfingen, Am Hauptbahnhof 18, 60329 Frankfurt am Main, Německo 

Video  Jak pečovat o dětský chrup?  - Videohub
Video se připravuje ...

Témata:
ČeskoNěmeckoEvropaČínaFrancieMinisterstvo zdravotnictví České republikybakteriemlékotoxinNestléDanoneStátní zemědělská a potravinářská inspekce
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Jitka Čvančarová bouchla do stolu... kvůli dětem!
Jitka Čvančarová bouchla do stolu... kvůli dětem!
Aha!
Horoskop Davida Pastrňáka: Proč mu hvězdy nadělily drzost šampionů a styl rockové hvězdy?
Horoskop Davida Pastrňáka: Proč mu hvězdy nadělily drzost šampionů a styl rockové hvězdy?
Dáma.cz
Bývalá hvězda Ulice Šárka Krausová (38) je maminkou! S partnerem přivítali na svět syna
Bývalá hvězda Ulice Šárka Krausová (38) je maminkou! S partnerem přivítali na svět syna
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Jak rychle vyléčit chřipku? Pomůže vám i to, co jíte!
Jak rychle vyléčit chřipku? Pomůže vám i to, co jíte!
Moje zdraví
ESG v roce 2026: méně jistoty v pravidlech, víc tlaku z praxe. Banky řeší data, ČEZ přidává biodiverzitu
ESG v roce 2026: méně jistoty v pravidlech, víc tlaku z praxe. Banky řeší data, ČEZ přidává biodiverzitu
e15
ONLINE: Česko - Kanada 0:3. Horvat v samostatném úniku překonal Dostála
ONLINE: Česko - Kanada 0:3. Horvat v samostatném úniku překonal Dostála
iSport
Pilný: Turek je nula sebraná na ulici, co někde držela tašku bývalému politikovi. Motoristé projekt na jedno období
Pilný: Turek je nula sebraná na ulici, co někde držela tašku bývalému politikovi. Motoristé projekt na jedno období
Reflex
Tip na výlet: K Labskému vodopádu, který někdejší majitel přilehlé boudy uměle zmohutňoval
Tip na výlet: K Labskému vodopádu, který někdejší majitel přilehlé boudy uměle zmohutňoval
Lidé a země