Pátek 13. je v mnoha zemích je považován za velice smolný den. Paraskevidekatriafobie je dokonce chorobný strach právě z tohoto data. Důvod, proč je pátek 13. tolik obávaný, je poněkud nejasný. Nešťastné číslo má ale zřejmě původ už v norské mytologii a je spojováno s historickými i novodobými tragédiemi. Při poslední večeři sedělo u stolu právě tolik osob, v osudný den začalo pronásledování templářů, během staletí se právě v pátek 13. odehrálo mnoho katastrof a tragédií. Podívejte se na několik šílených událostí, ke kterým došlo v tento děsivý den!
Pátek 13. přinesl samá neštěstí: Útok na sídlo královny, zkáza lodi i smrt rapera Tupaca
1.Pronásledování templářů
Podle některých teorií stojí za vznikem strachu z pátku 13. začátek pronásledování příslušníků tohoto mocného křesťanského rytířského řádu. V pátek 13. října 1307 nechal francouzský král Filip IV. Sličný po celé zemi templáře pozatýkat. Připravená a koordinovaná akce se začala brzy ráno a členové řádu byli obviněni z kacířství, rouhání či modlářství, obžaloba čítala 127 bodů. Kromě zatýkání se zabavoval i majetek bohatého a vlivného řádu, u kterého byl král zadlužený.
Navíc potřeboval peníze pro královskou pokladnu, získat tak templářský majetek a omezit moc řádu bylo více než lákavé. Následovalo věznění, mučení. Nejvyšší představitelé řádu, včetně posledního velmistra Jakuba z Molay, skončili na hranici. Pravdou ale je, že osudný datum ve spojení s templáři objevuje až začátkem v minulém století, a to především v esoterických kruzích. Globálně ho vystřelil na počátku milénia spisovatel Dan Brown v bestseleru Šifra mistra Leonarda.
2.Ztroskotání lodi Costa Concordia
V pátek 13. ledna roku 2012 krátce před desátou večer narazila na útes asi 300 metrů od ostrova Giglio u pobřeží jižního Toskánska luxusní loď Costa Concordia. Na její palubě bylo tehdy 4229 osob, z toho 3216 turistů z šedesátky zemí.
Tragédie si vyžádala 32 životů a zavinil ji kapitán lodi Francesco Schettino, který se vychýlil z kurzu. Zbabělý kapitán navíc opustil potápějící se loď mezi prvními, ačkoli měl být tím, kdo loď opustí poslední!
Po nehodě byl Schettino zatčen a v únoru 2015 byl odsouzen na 16 let vězení, dostal i pětiletý zákaz velet lodi a doživotní zákaz výkonu veřejné funkce. Rozsudek potvrdil italský odvolací soud v květnu 2016 a o rok později také italský nejvyšší soud.
3.Vražda rappera Tupaca
Tragická smrt slavného amerického rappera Tupaca Shakura vystupujícího pod pseudonymem 2pac je dodnes záhadou.
K vraždě došlo v pátek 7. září 1996 v Las Vegas. Slavný interpret mířil zrovna na vystoupení. Když jeho auto zastavilo na červenou, z vedle stojícího bílého cadillacu začal na Tupaca kdosi střílet.
V autě byl s ikonou devadesátých let také jeho producent Suge Knight. Policista, který se k rapperovi dostal ihned po tom, co ho kdosi postřelil, se interpreta ptal, kdo mu to udělal.
Tupac mu ale odpověděl „F*ck you“ tedy „Jdi do pr*ele“. Po šesti dnech v nemocnici Tupac zemřel a za jeho smrt nebyl dodnes nikdo odsouzen.
4.Zřícení letadla v Andách
Dne 13. října se v Andách zřítilo letadlo, na jehož palubě bylo 45 lidí. Jednalo se o mladé talentované uruguayské ragbisty a jejich rodinné příslušníků. Cestovali z Montevidea na zápas do Chile.
Hroznou nehodu přežilo 27 lidí, záchrany se jich ale dočkalo jenom 16. Pilot kvůli špatnému počasí neodhadl výšku a narazil do hory. Stroj se roztrhl, pád trosek ale naštěstí ztlumila silná vrstva sněhu. Někteří lidé zemřeli hned při nárazu, další pak v následujících dnech, osm z nich (včetně poslední z pěti žen na palubě) navíc později zavalila lavina.
Přeživší na pomoc čekali marně, z malého rádia se dozvěděli, že záchranáři se domnívají, že jsou všichni mrtví a přestali po nich pátrat. Dva měsíce po pádu, kdy přežívali i díky kanibalismu, vyrazili pro pomoc sami. Dvojice mužů za deset dní urazila asi 70 kilometrů než narazila na pastevce, který jim pomohl. V roce 1993 vznikl podle tohoto životního příběhu film Prežít.
5.Bombardování Buckinghamského paláce
Během německých náletů za druhé světové války ve Velké Británii zemřelo 14 000 civilistů. V pátek 13. září 1940 dopadly bomby také na sídlo královské rodiny Buckinghamský palác.
Tehdejší král Jiří VI. a královna Alžběta i dvě princezny unikli smrti jen o vlásek! Jednou z nich byla také tehdy čtrnáctiletá následnice trůnu Alžběta. Na palác dopadlo celkem šest bomb a několik zaměstnanců bylo zraněno. Královna později přiznala, že se jí během útoku chvěla kolena.
Král i královna měli možnost odejít do exilu, rozhodli se ale zůstat a být solidární se svými občany. Pro Brity to bylo velké gesto.
6.Vražda Kitty Genovesové
Strašná vražda Kitty Genovesové otřásla světem! Hrůznému útoku 13. března 1964 z bezpečí svých domovů přihlíželo údajně 38 svědků, nikdo z nich ale osmadvacetileté ženě nepomohl.
Mladá barmanka byla znásilněna a zavražděna přímo před vlastním bytem v New Yorku. Její smrt se stala základem pro vědecké popsání psychologického jevu dnes známého jako „efekt přihlížejícího“.
Později se však ukázalo, že svědků nebylo tolik nebo se někteří pokusili ženě pomoci. V roce 2007 článek v American Psychologist uvedl, že „nenašli žádný důkaz o přítomnosti 38 svědků nebo o tom, že by svědci vraždu sledovali a nepokusili se pomoci“.
V roce 2016 samotné noviny New York Times přiznaly, že jejich zpravodajství bylo tehdy chybné a počet svědků byl hrubě zveličený.
7.Zmizení švédského letadla
V pátek 13. června 1952 zmizelo švédské letadlo Douglas DC-3A. Na jeho palubě bylo několik vysoce postavených důstojníků a také členové složky FRA, kteří se zabývali elektronickou špionáží.
Let se krátce po startu při přeletu nad Baltským mořem odmlčel. Ztratil se někde u ostrova Gotska Sandön a dlouhá léta nikdo netušil, co se s letadlem stalo.
Už krátce po zmizení se objevila podezření, že za sestřelením letadla stojí Sovětský svaz. To Rusové sice odmítli, později se však tato teorie ukázala jako pravdivá.
Více než 50 let však nebylo jasné, kde letadlo skončilo. Až v roce 2003 švédská společnost Marin Mätteknik lokalizovala vrak DC-3 na dně moře a o rok později se ho podařilo vyzvednout.
