Vražda v Žamberku: Podezřelého zadrželi
Policie od sobotního podvečera vyšetřuje násilnou smrt muže v Žamberku. Podezřelý byl zadržen na místě, bylo s ním zahájeno trestní řízení, uvedla na síti X mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Více informací chtějí policisté zveřejnit v pondělí.
Tento týden kriminalisté také začali vyšetřovat úterní napadení člověka v Chrudimi, které skončilo úmrtím napadeného v nemocnici. Útočník i oběť se znali, útok se stal v bytě, podezřelého policie na místě zadržela. Kvůli věku jedné z osob k případu kvalifikovanému jako vražda nechce poskytovat žádné další informace.
Policisté v regionu loni vyšetřovali pět vražd, o tři méně než v roce 2024, všechny se podařilo objasnit. Čtyři vraždy byly motivovány osobními vztahy. Jeden případ policie vyhodnotila jako vraždu na objednávku.
