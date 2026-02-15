Vražda v Žamberku: Podezřelého zadrželi

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Blesk:David Malik)
Autor: ČTK - 
15. února 2026
21:38

Policie od sobotního podvečera vyšetřuje násilnou smrt muže v Žamberku. Podezřelý byl zadržen na místě, bylo s ním zahájeno trestní řízení, uvedla na síti X mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Více informací chtějí policisté zveřejnit v pondělí.

Tento týden kriminalisté také začali vyšetřovat úterní napadení člověka v Chrudimi, které skončilo úmrtím napadeného v nemocnici. Útočník i oběť se znali, útok se stal v bytě, podezřelého policie na místě zadržela. Kvůli věku jedné z osob k případu kvalifikovanému jako vražda nechce poskytovat žádné další informace.

Policisté v regionu loni vyšetřovali pět vražd, o tři méně než v roce 2024, všechny se podařilo objasnit. Čtyři vraždy byly motivovány osobními vztahy. Jeden případ policie vyhodnotila jako vraždu na objednávku.

Témata:
policievraždaChrudimŽamberk
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Panika po vítězné jízdě! Adamczyková marně hledala ročního syna
Panika po vítězné jízdě! Adamczyková marně hledala ročního syna
Aha!
Masopust ve světě: Kde se v ulicích bojuje pomeranči a proč Němci jedí žabí polévku?
Masopust ve světě: Kde se v ulicích bojuje pomeranči a proč Němci jedí žabí polévku?
Dáma.cz
Do soukromé nebo státní školky? Každá má své výhody i nevýhody
Do soukromé nebo státní školky? Každá má své výhody i nevýhody
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Oznámíme nového kandidáta na ministra, řekl Turek. Bude pracovat po jeho boku
Oznámíme nového kandidáta na ministra, řekl Turek. Bude pracovat po jeho boku
e15
Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: Česko vs. Dánsko, špatná zpráva pro čtvrtfinále
Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026: Česko vs. Dánsko, špatná zpráva pro čtvrtfinále
iSport
Andrej Babiš tvrdí stejně jako Hermann Göring: „Můžeme vše, vyhráli jsme volby, voliči rozhodli!“
Andrej Babiš tvrdí stejně jako Hermann Göring: „Můžeme vše, vyhráli jsme volby, voliči rozhodli!“
Reflex
Zima na západním pobřeží Spojených států amerických
Zima na západním pobřeží Spojených států amerických
Lidé a země