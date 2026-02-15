Mrazivé detaily mordu v Levicích: Emička (†11) se před smrtí snažila chránit maminku?!
Ve čtvrtek zasáhl Slovensko velmi bolestivý a smutný případ. O život přišly maminka (†45) a její dceruška (†11) z Levic. Obviněným je Janin přítel Jozef, kterého policie poslala do vazby. Čin vyšetřuje jako vraždu. Najevo navíc vyšly děsivé detaily o posledních chvílích života Jany a malé Emy.
Jana žila s dcerkou, ve vedlejším bytě žila ještě Janina maminka. Ta prý během osudové noci ani později nad ránem neslyšela nic zvláštního. Podle deníku Plus JEDEN DEŇ bylo na místě činu patrné, že se dívenka snažila před krutým osudem svou maminku zachránit. To se však bohužel nepodařilo, obě během čtvrtečního útoku přišly o život.
Obviněným z hrůzné vraždy je Janin bývalý přítel Jozef. K činu se přiznal a dle svých slov všeho lituje. Dále poputuje do vazby, vzdal se i možnosti se proti rozhodnutí odvolat. „Už spolu nebyli. Ani nevím, proč by ho vůbec pouštěla dovnitř,“ řekl rodinný známý o vztahu Jany a Jozefa. „Byla to dobračka a věřila lidem. Doplatila na to. On byl totiž problémový. To ale zjistila až pozdě,“ dodal.
Obtěžování a výhrůžky?!
Podle sousedů byla Jana tichá a s nikým v domě neměla problémy. Podle jejich výpovědí ji měl Jozef opakovaně obtěžovat a podle nepotvrzených svědectví jí měl i vyhrožovat. Bohužel už při příjezdu nebylo mamince s dcerou jak pomoci.
Podle Jozefova advokáta Júliuse Šuchtera je jeho výpověď konzistentní. Od začátku prý nic nezapírá a k činu se doznává v plné míře. Nejasnosti zůstávají především okolo motivu. „Po rozchodu ho k bývalé družce nevedal žárlivost, jak si mnozí myslí, ale snaha vyřešit tíživou finanční situaci, do které se během vztahu dostal,“ vysvětlil advokát.
