Pohřeb malé Miušky (†7 měs.): Šokující slova matky
V pondělí krátce po poledni obcí Belá-Dulice zavládl smutek. Lidé se přišli rozloučit s malou Miuškou, kterou utýrali ti, kteří ji měli nejvíce chránit – matka Eva a její druh Dávid. Po pohřbu vypluly na povrch další šokující svědectví.
Malá dívenka byla původně hospitalizována v dětské nemocnici s dýchacími problémy, když si lékaři všimli i odřenin, modřin a poraněného konečníku. Bezbranné dítě kruté týrání nepřežilo a zemřelo v nemocnici. Slovenští policisté umístili matku a jejího druha do vazby a rozplétají, jaká zvěrstva se děla za zdmi bytovky.
Otec měl zákaz přiblížení
Matka Eva (20) se snažila na sociálních sítích navodit dojem láskyplné a starostlivé mámy. Ve skutečnosti si ale prý stěžovala, že dítě neustále pláče. S přítelem Dávidem (26), který měl blízko k drogám, měla žít od prosince.
Pohřeb malé Miušce zajistil biologický otec Adam, který přišel o své jediné dítě, informoval deník Nový čas. „Měl jsem zákaz přiblížení k matce i k dceři. Zablokovala mě a odstěhovala se, o dítěti jsem nic nevěděl,“ stěžoval si na sociální síti.
„Zlo v dětské podobě“
Malá bílá rakvička obložená květinami zasáhla srdce všech. Poslední sbohem přišlo dát přibližně 40 lidí včetně Dávidovy bývalé přítelkyně Sandry, která pronesla šokující slova na adresu matky Evy.
„Mám zprávy, kde si Terezie stěžovala kamarádům, že maličká pořád pláče a že neví, co s ní. Dokonce napsala o Miušce: ‚To je zlo v dětské podobě,‘“ kroutila hlavou Sandra.
„Myslela jsem si, že přijde i babička, ale chyběla. Je to velmi smutné,“ upozornila Sandra, že matka Evy se pohřbu nezúčastnila.
Sandra prý malou Miušku několikrát přebalovala a žádných modřin si na bezbranném tělíčku nevšimla. „Kdybych věděla, co se děje za zavřenými dveřmi, malou bych jí vzala,“ tvrdila odhodlaně mladá žena
