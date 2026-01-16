Krkavčí rodiče nechali dceru samotnou se sedmi psy: Domov byl plný výkalů a švábů!
Příšerný případ zanedbávání péče o dítě řeší úřady z amerického státu Alabama. Dvojice nechala svou hendikepovanou čtrnáctiletou dceru samotnou v domě se sedmi psy a odstěhovala se na Floridu. Když dívku našla policie, byl dům plný švábů, moči a výkalů. Ve skříni se rozkládalo tělo jednoho ze psů.
Když se Marchelle Pertillová (43) a její manžel Eugene Medrano (52) rozhodli přestěhovat na slunnou Floridu, čtrnáctiletou dceru Pertillové do svých plánů nezahrnuli. Opustili ji ve starém domě v Alabamě, kde rodina do té doby žila. Na starost jí nechali smečku sedmi psů, které si s sebou také nevzali.
Policie se případem začala zabývat poté, co zaměstnankyně nedalekého obchodu dívku viděla, jak se špinavá potácí u silnice. To jí přišlo podezřelé a zavolala na tísňovou linku. Dívka byla prý ve velmi zuboženém stavu. „Říkala, že jí pořád bolí břicho. A že taky velmi často omdlívá,“ citoval deník The Sun slova oznamovatelky. Že se jedná o zanedbané dítě bylo prý patrné na první pohled. „Vypadala, jakoby se několik měsíců neumyla. Byla celá od psích chlupů a hrozně smrděla. K tomu se navíc potácela,“ popsala žena stav dívky.
Po převozu do nemocnice se policie začala vyptávat na její rodiče a celá pravda vyšla najevo. Prý je od října neviděla a neví, jak se s nimi může spojit. Sama přitom prý bydlela dokonce už od února loňského roku! S matkou prý měla občasný kontakt přes sociální sítě a jídlo si nechávala doručovat.
Když se vyšetřovatelům podařilo její matku a nevlastního otce vystopovat, snažili se z celé situace vymluvit. Prý se s nimi kvůli psům nechtěla přestěhovat. Podle místního šerifa Paula Burche se jedná o naprosto příšerný případ zanedbání péče o dítě. „Je to samozřejmě fyzické týrání, stejně tak ale i psychické. Mám dítě v podobném věku a vědomí, že ho rodiče opustili, by ho podle mě zničilo,“ řekl.
Dále poděkoval pracovnici obchodu, která na případ jako první upozornila. Případ jeho oddělení nadále vyšetřuje.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.