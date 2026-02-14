Záhadnější než Twin Peaks! Podivná úmrtí v horách vzbuzují obavy! Zemřel i teenager (†15)
Bulharsko se potýká s řadou záhadných úmrtí v horách. Na začátku února šokoval nález těl tří mužů s prostřelenými hlavami. V neděli pak došlo k nálezu dalších tří těl, jednou z obětí se stal dokonce i patnáctiletý mladík. V některých případech se podle policie jednalo o sebevraždy, minimálně u dvou úmrtí však mají podezření na vraždy.
Vše odstartovalo na začátku února. Nedaleko Petrohanského průsmyku byla ve shořelé chatě nalezena těla tří mužů (†45, †49, †51). Všichni měli střelná poranění na hlavách. Podle výsledků pitvy si je s největší pravděpodobností způsobili sami. Stopy DNA naznačují, že s jejich zbraněmi nikdo další nemanipuloval. Tím však výčet podivných úmrtí neskončil.
V neděli, ani ne po týdnu od prvního případu, se v horách našla další tři mužská těla. Tentokrát šlo o mladíky ve věku dvacet dva a patnáct let a jednapadesátiletého muže. Jejich těla se nacházela v obytné dodávce nedaleko horského vrcholu Okolčica. „Podle výsledků pitev těchto tří nalezených těl můžeme říct, že se nejspíš jednalo o dvě vraždy a jednu sebevraždu,“ sdělili vyšetřovatelé podle deníku The Guardian.
Lesníci a budhisté
S podivem je, že pět ze šesti mrtvých bylo členy státního orgánu pro ochranu přírody. Mělo se jednat o lesníky, kteří dohlíželi na oblast okolo hranic se Srbskem. Podle vyšetřovatelů byli všichni vyznavači budhismu a v poslední době se mezi nimi dělo velké množství konfliktů. Podle příbuzných obětí by skutečnost mohla být úplně jinde. „Rozhodně se stali svědky něčeho, co vidět neměli. Tohle je podle mě profesionálně vykonané vražda,“ řekla matka jednoho z mužů nalezeného v opuštěném autě.
Podobné konspirační teorie v lidech vyvolaly podivné okolnosti případu a malé množství zveřejněných informací. Okolnosti překvapily i státního zástupce Borislava Sarafova. „Opravdový život je ještě záhadnější než Twin Peaks,“ shrnul. Kultovní seriál Městečko Twin Peaks Davida Lynche a Marka Frosta z devadesátých let proslul svou tajemností a mysteriózností. Okolnosti případu policie vyšetřuje, bližší informace zatím nezveřejnila.
