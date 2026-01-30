Hra dětí skončila smrtí malého chlapce (†5): Náklaďák mu přejel hlavu
Dopoledne jako každé jiné skončilo v jedné z obcí na východě Slovenska nepopsatelnou tragédií. Při střetu s nákladním vozem tam přišel o život chlapeček. Událost se odehrála přímo mezi domy, kde si hrály děti. Podle dosavadních zjištění se dítě dostalo pod rozjíždějící se nákladní automobil a ten mu koly přejel hlavu. Okolnosti teď prověřuje policie, k dispozici má i kamerový záznam.
K neštěstí došlo ve čtvrtek 29. ledna krátce před polednem v obci Sačurov. Do místní osady přijel nákladní vůz kvůli vyzvednutí velkokapacitního kontejneru. V jeho okolí si v té době hrála skupina malých dětí. Ve chvíli, kdy se řidič s vozidlem rozjel, se jeden z chlapců pokusil přeběhnout na druhou stranu cesty. Dostal se pod kola nákladního auta, vozidlo ho srazilo a následně mu koly přejelo hlavu. Dítě na místě zemřelo.
Podle informací slovenských médií šlo o pětiletého chlapce jménem Miško. Řidič po střetu s dítětem z místa nehody odjel. Svědci uvedli, že na něj křičeli, aby zastavil, on jim však měl pouze naznačit, že nemůže, a pokračoval v jízdě.
Celý incident zachytila obecní kamera, na jejímž záznamu má být vidět, že muž děti před rozjezdem upozorňoval, aby odstoupily. Záznam nyní slouží jako jeden z klíčových důkazů při vyšetřování. Řidič náklaďáku se později podrobil dechové zkoušce. Policisté u něj přítomnost alkoholu nezjistili. „Okolnosti i příčina této události jsou předmětem vyšetřování. Policie se případu intenzivně věnuje,“ potvrdila mluvčí krajského ředitelství policie v Prešově Jana Ligdayová.
Policie zároveň znovu apeluje na řidiče, aby byli maximálně opatrní zejména v obytných zónách a v místech, kde se pohybují děti.
tak chudák řidič, místo aby si rodiče ty své fagany hlídali , tak se to sveze na něho , a přitom ty děcka upozorňoval , že se rozjíždí