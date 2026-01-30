Místo zločinu Zlín inspiroval skutečný případ: Záhadná sebevražda zvláštní rodiny! Šlo o sektu?
Česká televize na počátku roku 2026 uvedla další sérii oblíbeného krimiseriálu Místo zločinu. A i v této řadě, tentokrát se odehrává ve Zlíně, se scenáristé někdy inspirovali skutečností. Přesně tomu tak bylo i u druhého dílu s názvem Dlouhá cesta. Ač se příběh o rodině, která spáchala společnou sebevraždu, mohl divákům zdát přitažený za vlasy, podobný případ se stal v roce 2018. Jak to bylo ve skutečnosti?
Po úspěšné Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích se Místo zločinu přesunulo do Zlína. Čtveřici vyšetřovatelů tentokrát ztvárnili Radek Holub, Jitka Schneiderová, Andrea Mohylová a Daniel Krejčík a jejich nadřízeného Igor Bareš.
Ve druhém díle kriminalisté vyšetřují podivnou smrt matky a jejích dospělých dětí. Rodina byla nalezena mrtvá až po několika měsících a nakonec vyjde najevo, že byli členy podivné sekty a spáchali společnou sebevraždu. V pozadí měl stát jakýsi guru, který již spáchal zločiny v Kanadě. Na první pohled se tento příběh může zdát jako výplod scenáristů, ale vše je jinak! Podobný případ se skutečně stal přímo ve Zlíně.
Jak to bylo doopravdy?
V pronajaté vile v Podhoří ve Zlíně byla na začátku února roku 2018 nalezena tři mrtvá těla. Šlo o Irenu H. (†60) a její dvě dospělé děti, dceru (†34) a syna (†37). Brzy bylo jasné, že v domě leželi mrtví několik týdnů, možná i měsíců. Nikdo je nepostrádal.
Otec dětí, který s nimi nežil, mluvil naposledy po telefonu se synem v listopadu. Příbuzné se pak snažil v průběhu prosince a ledna opakovaně kontaktovat. I když jeho snaha nebyla úspěšná, mlčení druhé strany ho příliš neznepokojovalo. „Myslel jsem, že jsou v Kanadě, kde mají příbuzné,“ vysvětlil. Když byl pak v únoru ve Zlíně, rozhodl se u rodiny zastavit, přes okno viděl mrtvá těla. Podle lékařů rodina zemřela koncem listopadu či začátkem prosince.
Kriminalisté nakonec zjistili, že spáchali hromadnou sebevraždu. Otrávili se výpary z benzínové sekačky, předtím spolykali prášky na spaní a ztratili vědomí. Nepřežily ani tři kočky, které byly umístěné každá zvlášť do přepravek jakoby na cestu. Na živu zůstaly pouze dvě želvy, jedna suchozemská a jedna vodní. I na tento drobný detail scenáristé Místa zločinu pamatovali.
Zvláštní chování
Podle sousedů žila rodina v ústraní, téměř nikdo ze sousedů je neznal. Pošťačka popsala, že byli velmi opatrní a působili, jako že se něčeho bojí. „Ta mladá žena nosila dlouhý cop a houpávala se na houpačce na dětském hřišti, což v jejím věku není moc normální. Řekla, že je učitelka v mateřské škole, ale nemá práci. A navíc tvrdila, že ten muž je její partner. Přitom to byl bratr,“ popsala v minulosti Blesku jedna ze sousedek. Když měla mladší žena dát výpověď v práci, měla prý dát kolegyni dopis s tím, že ho má otevřít až po její smrti, kolegyně přání respektovala.
Rodina se měla podle všeho zajímat o ezoteriku, takže panovala domněnka, že byli členy nějaké sekty. To však potvrzeno není. „Členové rodiny několik měsíců vyhledávali na internetu webové stránky s různou náboženskou, duchovní a ezoterickou tematikou,“ zmínil státní zástupce Leo Foltýn. „Zajímali se o život po životě, o útěk z tohoto, jak se říká, slzavého údolí do života v rajské zahradě bez starostí a bolesti,“ dodal.
Celé pozadí s podivným guru, který rodinu k sebevraždě navedl, v seriálu už bylo pouhým výplodem scenáristů.
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.
