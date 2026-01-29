Otřesný pohled v Ústí: Vlak smetl člověka na nádraží

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Policie ČR)
Autor: ČTK - 
29. ledna 2026
19:10

V Ústí nad Orlicí, které leží na hlavním železničním koridoru, je přibližně od 17:30 zastavený provoz. Vlak tam srazil člověka, který na následky zranění zemřel.

Nehoda se stala na vlakovém nádraží. Jely tam nejbližší posádky zdravotnické záchranné služby. Podle mluvčího záchranářů Josefa Strašíka zranění osoby byla smrtelná.

Policie aktuálně zjišťuje, co se v místě neštěstí stalo. „Okolnosti nehody budeme zjišťovat,“ uvedla mluvčí policie Janovská. Mezi Českou Třebovou a Chocní byly nasazeny náhradní autobusy.

