Muž nestihl uhnout rychlíku: Pod vlak si lehl
Dvacetiletý muž v neděli 4. ledna odpoledne na Orlickoústecku nestihl uhnout ze železniční trati, když jel proti němu rychlík. Lehl si mezi koleje, vlak nad ním přejel a jemu se nic nestalo. Kvůli incidentu asi hodinu po hlavní železniční trati nejezdily vlaky. Uvedla to policejní mluvčí Iveta Kopecká.
Policie nejdřív dostala na linku 158 oznámení, že před zastávkou Dlouhá Třebová vlak srazil v kolejišti muže. Vyjela tam hlídka i záchranáři, ale nikoho nenašli.
„Po několika desítkách minut ale nalezli dvacetiletého nezraněného muže v nedaleké stráni. Ten jim potvrdil, že se snažil přejít přes koleje. Na poslední chvíli si ale všiml přijíždějícího vlaku, který už byl natolik blízko, že by nestihl uskočit, a tak si lehl mezi koleje a počkal, až vlak projede,“ řekla Kopecká. Dodala, že se mladému muži při kaskadérském manévru jako zázrakem nic nestalo.
„Policisté u mladíka provedli dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní. Z události si mladý muž kromě nepříjemné zkušenosti odnesl také oznámení o přestupku podle zákona o drahách, neboť se pohyboval v kolejišti mimo vyznačené místo,“ dodala mluvčí.
Tohle nebylo metro