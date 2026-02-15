Smrtelná nehoda na Mělnicku: Řidič zemřel po nárazu do stromu

Autor: kjm - 
15. února 2026
18:15

Nedělní odpoledne poznamenala nedaleko obce Zálezlice na Mělnicku poznamenala nehoda s tragickým koncem. Řidič osobního automobilu vyjel ze silnice a narazil do stromu. Kolizi bohužel nepřežil.

Na místo havárie vyráželi záchranáři okolo půl druhé odpoledne. Na místě zasahovali ve spolupráci s hasiči i policisty. Řidiče museli z kabiny vozu vyprostit. „Pacient byl v autě zaklíněný,“ uvedla tisková mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.

Tou dobou byl již v bezvědomí. Muž bohužel utrpěl velmi vážná poranění a i navzdory snaze záchranářů na místě zemřel. Místo nehody bylo dočasně neprůjezdné. Okolnosti nehody a její příčiny policie zjišťuje.

Témata:
smrtstromokres Mělníknehodasmrtelná nehodaZálezlice
Video se připravuje ...
Další videa
