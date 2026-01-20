Nehoda se stala v pondělí ráno u Olympie v Modřicích, kde řidič škodovky najížděl na dálnici směr Brno.

„Přehlédl kolonu stojících vozidel a bez brzdění najel do kamionu s návěsem. Střetu nezabránilo ani to, že řidič nákladního vozu měl jako poslední v koloně správně rozsvícená výstražná světla,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.

Prokletá D2: Dvě totožné nehody v jeden den! Řidiči narazili zezadu do kamionů, jeden zemřel

Tragicky skončila 9. prosince 2025 odpolední dopravní nehoda na dálnici D2 poblíž Velkých Němčic. Třiatřicetiletý řidič dodávky Mercedes se pravděpodobně nevěnoval řízení a zezadu narazil do kamiónu, který zastavil ve vznikající koloně. Řidič dodávky srážku nepřežil.

Díval se do zrcátka

Už o několik sekund později řidič z auta vystoupil. „V podobných případech přitom nebývá výjimkou, že nárazy do stojících vozidel na dálnici končí tragicky,“ upozornil mluvčí policie.

Řidič v plné rychlosti najel na D2 u Brna zezadu do kamionu. (leden 2026) Policie ČR

Jak se ukázalo, za nehodou nestál alkohol, ale nepozornost. „Policistům na místě řekl, že se při jízdě díval do zpětného zrcátka a přehlédl stojící kamion,“ dodal Vala s tím, že z bezpečnostních důvodů raději záchranáři odvezli muže do nemocnice, aby vyloučili vnitřní zranění.

