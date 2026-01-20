Nehoda se stala v pondělí ráno u Olympie v Modřicích, kde řidič škodovky najížděl na dálnici směr Brno.
„Přehlédl kolonu stojících vozidel a bez brzdění najel do kamionu s návěsem. Střetu nezabránilo ani to, že řidič nákladního vozu měl jako poslední v koloně správně rozsvícená výstražná světla,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.
Díval se do zrcátka
Už o několik sekund později řidič z auta vystoupil. „V podobných případech přitom nebývá výjimkou, že nárazy do stojících vozidel na dálnici končí tragicky,“ upozornil mluvčí policie.
Řidič v plné rychlosti najel na D2 u Brna zezadu do kamionu. (leden 2026) Policie ČR
Jak se ukázalo, za nehodou nestál alkohol, ale nepozornost. „Policistům na místě řekl, že se při jízdě díval do zpětného zrcátka a přehlédl stojící kamion,“ dodal Vala s tím, že z bezpečnostních důvodů raději záchranáři odvezli muže do nemocnice, aby vyloučili vnitřní zranění.