Po hromadné nehodě u Brna zemřel závodník Patrik: Zdrcená slova maminky
Na dálnici D1 u Brna došlo v pátek 23. ledna k hromadné nehodě. Dodávka narazila do kamionu stojícího v koloně. O několik vteřin později do kamionu narazilo další auto. Nehodu nepřežil mladý závodník Patrik. Zdrcená maminka promluvila.
Nehoda si celkem vyžádala tři zraněné osoby. „Pro závažnou dopravní nehodu dodávky, osobního automobilu a kamionu na dálnici D1 poblíž Troubska je komunikace ve směru na Brno neprůjezdná,“ napsali v pátek policisté na síti X. Jedním ze zraněných byl i mladý Patrik z Holíče na Slovensku. I přes veškerou snahu záchranářů ale mladík svým zraněním v nemocnici podlehl. O jeho smrti informoval deník Nový Čas.
Patrik patřil mezi milovníky motorek. Sám v minulosti oblékal závodnický dres. Zpráva o smrti tak zasáhla nejen rodinu a přátele, ale i kolegy ze světa sportu. „Nechci být silná, já už nechci nic dokola zvládat. Jsem z toho už unavená. Můj jediný smysl je teď můj syn Lukáš a práce, která mě vždy zachránila. Ostatní už pouštím. Děkuji všem, kteří mi nabídli jakoukoli pomoc, velmi si toho vážím,“ napsala zdrcená maminka.
„(...) Na trati ho všichni znali pod startovním číslem 393. Nikdy na tebe nezapomeneme. Byl jsi jeden skvělý a férový chlap, vždy vysmátý a připravený kdykoliv jezdit,“ dodali na sociálních sítích kamarádi a kolegové ze světa motokrosu.
