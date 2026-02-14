Lukáš podstoupil operace v Olomouci a Brně, následovaly rehabilitace.„Těžko popsat, co po takovém zvratu člověk cítí. Sám se nenajíte, nepoškrábete. Přitom máte celý život před sebou,“ svěřil se Blesk.cz Lukáš.
Péče o něj padla na bedra rodičů. Jenže v roce 2009 mu zemřel tatínek, předloni odešla i maminka. Lukáš zůstal sám v domku, kterým se prohnala velká voda. Aby toho nebylo málo, kroupy poničily střechu. Tu se naštěstí podařilo opravit díky penězům z pojistky, dům je ale značně provlhlý.
Brit, věrný parťák
Později se Lukášovou naději stal kamarád, který mu pomáhal a několik let se o něj staral. „Jednoho dne mi ale řekl, že končí," popsal další ránu osudu.
Lukášovou velkou radostí se v jeho nelehkém životě stal čtyřletý německý ovčák Brit. Svého páníčka očividně miluje. „Teď je to můj životní motor a parťák,“ tvrdí Lukáš s úsměvem.
Nakonec oslovil místní charitu, konkrétně pečovatelskou službu, s prosbou o pomoc v podobě každodenních návštěv. „Ty ženské jsou zlaté. Pomáhají přes hygienu, nákup, odvoz k lékaři, až po menší úklid,“ popsal aktuální dění Lukáš.
Sbírka na vysušení domu a hypotéku
Jedna z pracovnic charity, Jana, se nakonec rozhodla založit na platformě Donio pro Lukáše sbírku. Peníze by posloužily na odizolování a vysušení celého domu, podlah a zdí, které jsou zasaženy vlhkostí a plísní.
„V případě, že se vybere více, peníze budou využity na splátky Lukášovi hypotéky, která v celkovém součtu činí 616 tisíc korun. Chceme, aby se mu lépe spávalo s pocitem, už nebude muset myslet na to, kde na splátky vzít,“ uvedla Jana.
„S tím, co se stalo, jsem se časem vyrovnal. Děkuji všem, kteří mě chtějí podpořit,“ vzkazuje statečný Lukáš dárcům.
