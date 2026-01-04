Pozor na závadné pivo: Inspekce varuje před značkou z Mělnicka
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje před pivem ČAPOS z Pivovaru Neumann na Mělnicku. Při kontrole inspekce zjistila, že nápoj neodpovídá předepsaným normám pro silná piva.
Testované pivo má být podle výrobce světlé, silné, nefiltrované a nepasterizované. Nápoj byl nabízen ve 1,5litrových PET lahvích. Inspekce zjistila, že pivo v šaržích číslo 1240 a 1241, kontrolovaných 12. listopadu 2025, nevyhovuje požadavkům. Výrobce ho přitom prezentoval jako pivo s výraznou hořkostí a citrusovou chutí.
Proč pivo nevyhovuje normám?
ČAPOS má nižší obsah základní suroviny, která se používá při výrobě, než by měl mít. Tato surovina, známá jako extrakt původní mladiny, je klíčová pro určení síly piva. U silných piv musí být tento obsah specifický. Pokud je nižší, pivo nesplňuje kritéria pro silné pivo, i když výrobce takové označení používá.
Inspekce považuje pivo za „nejakostní potravinu“, což znamená, že neodpovídá stanoveným standardům pro tento typ nápoje. Pro spotřebitele to znamená, že pivo nemá požadovanou kvalitu silného piva. Nedostatek extraktu původní mladiny se projevuje nedostatečně výraznou chutí. Pivo tedy nebude mít tak silnou chuť ani alkoholový obsah, jak výrobce tvrdí.
Může pivo ublížit?
I když pivo nevyhovuje normám, není pravděpodobné, že by spotřebitelům přímo ublížilo. Pivo nebylo falšováno ani neobsahuje nebezpečné kontaminanty, takže jeho konzumace by neměla představovat zdravotní riziko.
Pokud máte doma tuto šarži, doporučuje se pivo nekonzumovat a kontaktovat obchod, kde bylo zakoupeno, pro vrácení zboží.
