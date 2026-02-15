Hrůza u Košic: V ledové řece našli mrtvé dítě!
Velmi tragická událost se stala v sobotu na jihovýchodě Slovenska. V řece Bodva v obci Moldava nad Bodvou našla žena bezvládné tělíčko malého dítěte. Bezvládné tělo viděla v proudu žena, která zavolala policii. Ta po něm pak ještě půl druhé hodiny pátrala.
Tísňový hovor přijala policie v sobotu odpoledne. Žena oznámila, že v řece viděla podivný předmět připomínající malé lidské tělo. Kvůli silnému proudu vodního toku prý nedokázala s jistotou říct, o co přesně šlo. Na místo proto urychleně vyrazily policejní hlídky a rychlá záchranná služba.
Pátrání v silném proudu řeky nebylo jednoduché. Po zhruba hodině a půl však policisté tělo ve vodě objevili, bohužel již bez známek života. „Ani navzdory rychlé reakci a maximálnímu úsilí zasahujících složek již nebylo nezletilé osobě pomoci,“ uvedla pro deník Plus JEDEN DEŇ policejní mluvčí.
Kriminalisté v případu spustili trestní stíhání pro podezření ze spáchaní trestného činu usmrcení. Co přesně však mohlo za smrt dítěte určí s jistotou až soudní pitva. Vzhledem k nízkému věku oběti policisté další informace zatím nezveřejnili.
