Požár paneláku si vyžádal další dva životy: Zemřela matka s dítětem!
Po středečním požáru výškového domu na východě Berlína podlehli svým zraněním další dva lidé. Už dříve úřady informovaly o smrti devítiměsíčního kojence, později zemřela i jeho 26letá matka a pětiletý bratr, uvedla v neděli s odvoláním na policii agentura DPA.
Oheň zachvátil 20podlažní dům ve čtvrti Friedrichsfelde ve východoberlínské části Lichtenberg ve středu okolo 20:00. Ženu a její dvě děti nalezli hasiči v bezvědomí na chodbě poblíž bytu, kde začalo hořet. Kromě nich byli do nemocnice převezeni další čtyři lidé.
Pětiletý chlapec svým zraněním podlehl podle listu Berliner Morgenpost už v pátek, jeho matka pak zemřela v sobotu.
Dvě desítky z více než 150 bytů komplexu zůstaly po požáru neobyvatelné. Evakuovaní lidé zůstávají u známých či příbuzných, některým radnice zajistila náhradní ubytování. Policie nyní příčinu požáru vyšetřuje. Oheň vypukl v bytě 75letého seniora, který byl podle hasičů přeplněný velkým množstvím nábytku a dalších předmětů.
