Dobrák Lukáš zemřel po těžké nehodě: Slova blízkých trhají srdce
Auto v plné rychlosti narazilo do bytového domu a mladý řidič nepřežil. Lukáš (†30) zemřel v noci na Staničné ulici v Nitře. Policie prověřuje možné požití alkoholu i jiné okolnosti, blízcí tomu ale nevěří.
Krátce po půlnoci v úterý 3. února vyrazily do centra slovenské Nitry záchranné složky k hlášené dopravní nehodě. Osobní vůz Ford Focus, který řídil Lukáš (†30), z dosud nejasných důvodů vyjel z trajektorie a čelně narazil do obytného domu. Náraz byl devastující – motorová část vozu se vtlačila do interiéru a řidiče uvěznila. Přes okamžitou pomoc svědků i zásah záchranářů mu už nebylo možné pomoci.
Místo nehody policisté dlouho dokumentovali a přivolali také znalce. Vyšetřování má objasnit, co přesně se stalo. Podle policie se bude při pitvě zjišťovat i případné požití alkoholu či jiných návykových látek.
Blízcí a přátelé se snaží tragédii pochopit. Jeden z kamarádů naznačil, že za nehodou mohl stát náhlý zdravotní problém. „Nevím, co bylo příčinou, ale Lukáš byl dobrý a slušný člověk. Myslím si, že se mu udělalo špatně. Nechce se mi věřit, že byl opilý nebo že měl v sobě drogy,“ řekl deníku Nový čas. Podle něj šlo o člověka, jenž pomáhal druhým a nikdy se nechoval bezohledně, což jeho okolí utvrzuje v tom, že nešlo o úmyslné riskování.
