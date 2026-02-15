Prvorepublikoví vrazi nešetřili brutalitou! Škrtil jeptišku, pak rozsekal rodinu sekerou

  • Nejhorší vrazi z dob první republiky
    Nejhorší vrazi z dob první republiky
    Martin Lecián zavraždil čtyři lidi, v médiích se mu dostalo četné pozornosti
    Franz Sandtner se dopustil masové vraždy sedlácké rodiny
    František Lukšík brutálně zavraždil kolegyni
    Autor: kjm - 
    Dnes
    08:17

    Sériový a krvežízniví vrazi nejsou výdobytkem dnešní doby. Násilí se v lidech objevovalo odjakživa. Výjimkou není ani doba první republiky. Výčet vrahů z raných dějin československé republiky zahrnuje opravdová monstra. Někteří z nich neváhali ublížit ani dětem!

  • 1.Jindřich Bažant

    Jindřich Bažant byl velkým svůdníkem. Pocházel z bohaté pardubické rodiny a udržoval vztah hned se třemi ženami najednou. Všem jim sliboval sňatek. Jedna z milenek po něm však začala soudně požadovat několik tisíc za nakažení pohlavní chorobou. Situaci se rozhodl vyřešit vraždou.

    Dvě ze tří žen zastřelil během výletů na Slovensko. Jejich těla schoval v přírodě. Jedna z žen přitom byla v šestém nebo sedmém měsíci těhotenství! Třetí ženu se pokusil zavraždit také, ta však několik střelných poranění a pokus o zapálení přežila. Bažant nejprve lhal o svojí identitě, následně předstíral psychickou poruchu a nakonec úplně přestal vypovídat. „Pro mne bude smrt vykoupením,“ uvedl v reakci na rozsudek smrti. Popraven byl 28. června roku 1927.

    Popraviště - Ilustrační foto Popraviště - Ilustrační foto | Profimedia

  • 2.Ludvík Bognár

    Byl členem loupežné party, která v březnu roku 1927 vykradla Povážskou agrární a průmyslovou banku ve Velké Bytči. Během přepadení ubodali jednoho z klientů banky. Celkem si odnesli přes 96 tisíc korun a několik šperků a cenností. Policie je však vypátrala o den později, to se však čtveřici zlodějů ještě podařilo uprchnout. Jeden z nich během útěku zastřelil četníka.

    Útěk však neměl dlouhého trvání, lupiče se podařilo vystopovat znovu o den později. Zatýkání se zvrhlo v divokou přestřelku, při které přišel o život jeden občan a dva zločinci. Třetí z party raději spáchal sebevraždu, než aby byl zatčen. Bognára za celkem pět vražd odsoudil soud k smrti. Rozsudek byl vykonán 31. října 1929.

    Cela smrti na Pankráci - Ilustrační foto Cela smrti na Pankráci - Ilustrační foto | Profimedia

  • 3.Martin Lecián

    Martin Lecián byl v době svého řádění poněkud legendou. Do svých osmnácti let byl v polepšovně a hned po propuštění se začal věnovat trestné činnosti. Spolu se svou milenkou se stal notorickým zlodějem, vykrádal především pokladny. Prvních dvou vražd se dopustil na hlídačích v obchodech, které vyloupil. Dále zastřelil četníka, který ho poznal během cesty vlakem. Z toho následně za jízdy vyskočil. 

    Bylo po něm vyhlášeno pátrání s odměnou v tehdy závratné výši deset tisíc korun. Mezitím se z něj pro veřejnost stala jakási postavička ve stylu Robina Hooda. Vznikaly písně o chrabrém kasaři, který okrádá bohaté. Po dvouměsíčním pátrání s podporou armády a policie se ho podařilo dopadnout. Celkem spáchal čtyři vraždy, popraven byl 6. října roku 1927.

    Martin Lecián zavraždil čtyři lidi, v médiích se mu dostalo četné pozornosti Martin Lecián zavraždil čtyři lidi, v médiích se mu dostalo četné pozornosti | Profimedia

  • 4.František Lukšík

    Lukšík sice má na kontě jen jednu oběť, jeho zločin však vyniká nebývalou brutalitou. Pracoval jako dělník u dřevařské firmy v Praze. 9. listopadu roku 1929 po odchodu všech ostatních napadl kolegyni kladivem. Protože nepřestávala bolestně sténat, nacpal jí do úst roubík a obmotal jí krk provazem. Hlavu jí zamotal do košile, aby ho nepostříkala krev a ještě pětkrát ženu udeřil kladivem.

    Tělo odtáhl a krev na zemi se snažil utřít. Z pokladny si ještě odnesl zhruba pět tisíc korun. Další den její tělo, ukryté v pytli, hodil do Vltavy. Policie ho zatkla o den později, k činu se doznal po deseti minutách výslechu. Při pitvě nalezeného těla vyšlo ještě najevo, že ženu nejspíš sexuálně zneužil. K trestu smrti byl odsouzen především kvůli nátlaku tisku, který považoval tehdejší časté milosti prezidenta Masaryka za slabost. Lukšík skončil na šibenici 6. prosince roku 1930.

    František Lukšík brutálně zavraždil kolegyni František Lukšík brutálně zavraždil kolegyni | Archiv

  • 5.Franz Sandtner

    Franz Sandtner, známý také jako František, byl jedním z nejhorších masových vrahů českých dějin. Franz se narodil ve vězení, kde si jeho matka odpykávala trest za krádež. V jeho dvou letech spáchala sebevraždu. Otec byl tulák a o syna se nestaral. I s bratrem proto skončil v sirotčinci, kde se jednou pokusil uškrtit jeptišku. Po odchodu se chvíli toulal a měnil zaměstnání, až nakonec skončil u práce s koňmi na statku vlastněným sedlákem Döllnerem. S tím se však pohádal a dostal vyhazov po pouhých třech měsících služby.

    V noci z 9. na 10. dubna 1926 si rozhodl svůj vztek vybít na celé farmářově rodině. Vetřel se do světnice, kde spala celá rodina a brutálně je napadl sekerou. Začal u dospělých, kteří by se mu mohli ubránit. Pak zaútočil i na děti. O život na následky utrpěných zranění zemřeli manželé Döllnerovi, jejich děti Isidor (†9) a Anna (†3) a služebná Anna Hoffmanová. Jediným přeživším byl jedenáctiletý Kašpar, kterého otec během útoku zalehl a zakryl.

    Jeho výpověď vedla k Sandtnerově dopadení. Případ byl ve své době novinářská senzace. Byl popraven 30. června 1927.

    Franz Sandtner se dopustil masové vraždy sedlácké rodiny Franz Sandtner se dopustil masové vraždy sedlácké rodiny | Archiv

Témata:
smrtvraždapopravarodinaČeskoslovenskoPrvní republikavrah

