Blíží se promlčení vraždy bosse Mrázka: Rozklíčuje policie legendární mord?

Od vraždy Františka Mrázka uplyne 25. ledna 20 let.
František Mrázek
Vila podnikatele Františka Mrázka na archivních fotografiích.
Autor: rv - 
11. ledna 2026
05:00

Na dveře pomalu, ale jistě klepe 20. výročí vraždy bosse Františka Mrázka (†47). A zatím to vypadá, že pachatel spravedlnosti unikne. Policisté nejspíše tuší, kdo kontroverzního podnikatele střelou z velké vzdálenosti popravil, důkazy ale chybí. Pokud se něco nezmění do 25. ledna, skončí legendární mord nejspíše jako promlčený.

Zavražděný František Mrázek byl považovaný za jednoho z nejmocnějších mužů českého podsvětí. V bezpečnostních opatřeních kolem něj, sprovodit ze světa se jej totiž pokusili už v roce 2002, se ale stejně našla skulinka. Když koncem ledna 2006 přecházel od sídla svých firem v pražské Lhotce do obrněného vozu, sejmul ho ostřelovač jedinou ranou. Mrázek neměl šanci, na místě zemřel.

Identita vraha zůstává dodnes zahalena tajemstvím. Objevily se spekulace, že policie totožnost vraha i těch, kteří si jej najali, zná. Střelec měl být údajně bývalý elitní policista ze Slovenska, v souvislosti se zadavateli se zmiňoval například uprchlý podnikatel Radovan Krejčíř a miliardář Tomáš Pitr.

Za vším měl údajně být boj o ovládnutí ústeckého podniku Setuza. Důkazy ale chybí a navíc bývalý Mrázkův bodyguard již dříve naznačil, že zadavatel je po smrti. Otazníků je tak stále více než dost.

Mrázek, invalidní důchodce a vyučený lakýrník, si uměl zaopatřit peníze už za minulého režimu. Veksloval, kšeftoval s elektronikou. Pořádně to rozjel po Sametové revoluci. Skupováním nemovitostí a jejich zastavením u bank za výrazně nadhodnocené odhady získal stamiliony. Nesplácel, nemovitost propadla bance ale peníze z poskytnutého úvěru mu zůstaly. Policie vše vyšetřovala jako podvod, zůstalo jen u podezření.

Spekuluje se o údajném Mrázkově archivu, ve kterém měl shromažďovat kompromitující informace na vlivné politiky či byznysmeny, dokumenty policie i tajné služby. V diáři měl čísla na poslance i senátory. Mrázkův mord policie koncem roku 2006 odložila, později se mu věnoval i speciální tým policejního prezídia Tempus. Žádné obvinění ale nepadlo. A už za pár dní skončí vražda promlčená a vrah bez trestu.

František Mrázek
Témata:
vyšetřovánípachatelpromlčenípolicieSlovenskovraždaLhotkaSametová revoluceRadovan KrejčířFrantišek MrázekTomáš PitrSetuzaPolicejní prezidium České republiky
jan mirvald ( 11. ledna 2026 05:34 )

oni vědí kdo ho zastřelil. my zase víme kdo ho nechal odrovnat.

