Muž ze Zlína měl úmyslně zapálit bar: Hrozí mu až výjimečný trest!
Zlínská pobočka brněnského krajského soudu příští týden otevře případ muže, který podle vyšetřovatelů loni v lednu úmyslně zapálil bar u autobusového nádraží ve Zlíně. Jeden člověk při požáru utrpěl zranění. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí muži za pokus o vraždu, pokus o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci 12 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Hlavní líčení je nařízeno na pondělí 12. ledna a úterý 13. ledna, sdělila v pátek mluvčí soudu Klára Belkovová.
Incident se stal 28. ledna minulého roku před 17:00. Ještě předtím si obžalovaný muž podle mluvčí zakoupil na čerpací stanici téměř devět litrů benzinu, kanystr ukryl do tašky a přinesl do baru. „Uvnitř baru kanystr zapálil a hodil směrem ke dveřím do skladu, kde se nacházel obsluhující zaměstnanec. Požár se rychle rozšířil, prostor se zaplnil toxickým kouřem a zaměstnanec se ocitl v bezprostředním ohrožení života, ohrozil také další hosty baru,“ uvedla Belkovová.
Pracovník baru při požáru utrpěl popáleniny druhého stupně na hlavě a krku. Záchranáři ho při vědomí převezli do nemocnice. Nikdo další zraněný nebyl. V době příjezdu hasičů už byli všichni lidé z baru venku. Požár hasiči po příjezdu zlikvidovali, způsobenou majetkovou škodu tehdy vyčíslili přibližně na 250 000 korun.
Po muži, který požár podle kriminalistů způsobil, policisté pátrali. Zadrželi ho dvě hodiny po půlnoci v noci na 29. ledna. Soud poté útočníka poslal do vazby. Autobusové nádraží zůstalo po dobu zásahu složek integrovaného záchranného systému otevřené. Provoz autobusů požár zásadněji neovlivnil.
