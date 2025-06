Před 20 lety uprchl Radovan Krejčíř ze své vily: Během domovní prohlídky zamkl policejního technika a zmizel!

Uprchlý podnikatel Radovan Krejčíř v Jihoafrické republice | Archiv Blesku

Radovan Krejčíř se narodil 4. listopadu 1968 v Českém Těšíně. Vystudoval Fakultu ekonomickou Vysoké školy báňské v Ostravě. Po škole podnikal v několika společnostech, mimo jiné zasedal v orgánech společností Staviva, Corado Holding nebo Corimex.

Velký majetek získal údajně na počátku 90. let, kdy s dalšími lidmi založil společnost Corado a shromáždil tisíce kuponových knížek a úspěšně je investoval. Krejčířův vzestup sledoval v devadesátých letech i bývalý detektiv Karel Tichý. Ten během sbírání dat na mafiánského bosse Františka Mrázka narazil právě na Krejčíře.

„Když přišel Krejčíř do Prahy a spojil se nám s Mrázkem, tak jsme si říkali, že končíme, protože to byly dvě těžký váhy v zločinu. Bál jsem se, že nás pár, co na tom děláme, jejich tlak neustojíme, ale podařilo se nám je postavit proti sobě,“ vzpomínal v minulosti v Blesku Tichý na svou noční můru.