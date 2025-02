Krejčíř poputuje zpátky do Česka? V Africe měl trpět!

Je tomu už téměř 20 let, co kontroverzní podnikatel Radovan Krejčíř uprchl ze své vily v Černošicích. Po útěku zamířil na Seychelské ostrovy a následně do JAR, kde si po zadržení odpykává tučný trest. Už v minulosti Blesku prozradil, jak to v jihoafrických věznicích chodí… Prý ho krutě mučili!

O Krejčířových stížnostech na podmínky v jihoafrickém vězení informovala tamní i tuzemská média už několikrát. Krejčíř před pár lety například uvedl, že se ho jihoafrické úřady snaží zabít, nebo vytvořit takové podmínky, aby se zabil sám.

Stěžoval si na nekvalitní matraci, z níž ho bolí záda, na vězeňskou stravu a na to, že mu byl zabaven počítač, a nemůže se tak přes komunikační program Skype spojit s rodinou. Už při jeho zadržení a umístění do věznice v roce 2013 Krejčířovi moc do smíchu nebylo.

Mučení i drsná samotka

„Než si zvyknete, trvá to několik dní. Je to jiné než u nás, Afričani mají úplně jinou kulturu. Vůbec nejhorší to ale mají ti, co se pokusí o útěk. Jsou-li chyceni, nafasují napořád železná pouta na nohy. Chodí s nimi i do sprchy, spát, vůbec jim je nesundávají,“ řekl v minulosti Krejčíř o poměrech v base pro Blesk. Podle právníků ho policisté dokonce mučili a řezali!

Kromě toho si Krejčíř v průběhu let stěžoval i na to, že mu byla odepřena možnost návštěvy lékaře. Nelíbilo se mu ani, že pobývá neustále na samotce, kde tráví až 22 hodin denně. Přitom by prý měl být v cele s dalšími čtyřmi vězni.

Možný návrat do Česka?

Jméno Radovana Krejčíře je v poslední době skloňováno kvůli jeho možnému návratu do České republiky. „Já jsem to tady slyšel, že tady je nová vláda a že chtějí, abych jel domů. Takže nevím jako, jak to je. Čekám na nějaké informace k tomu. Říkají, že je to vyjednávání teďka nějak, že to je aktuální, “ uvedl podnikatel.

Podle tiskového mluvčího Ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky je rozhodnutí, zda Radovana Krejčíře do ČR vydají, na straně jihoafrického ministerstva spravedlnosti.

Důvodem, proč by měl být Krejčíř vydán do rodné vlasti, je podle investigativního novináře Jiřího Hynka skutečnost, že tamní vláda už na podnikatelovu ostrahu vynaložila přes jeden a půl miliardy Randů (v přepočtu přibližně dvě miliardy Kč - pozn. red.) a další peníze už za Krejčíře utrácet nechce.