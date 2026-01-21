Nezletilí agresoři napadli Sofii (17) ve vlaku: Cestující přihlíželi
Sofie a její partner si po cestě domů vlakem z Bratislavy prožili noční můru. Zprvu nevinná slovní potyčka se po chvíli zvrhla v brutální rvačku. Skupina cestujících dvojici mlátila hlava nehlava. Nejsmutnější na celé události je, že svědci páru nepomohli.
Sofie se vracela se svým přítelem a psem z Bratislavy do Malacek. Když dorazili do stanice Plavecký Štvrtek poklidná jízda se změnila v noční můru. Do vagónu nastoupila skupina pěti lidí. Její členové začali vyvolávat potyčku kvůli psovi.
„Bránila jsem se, že průvodčí se psem nemá žádný problém a že má náhubek,“ vysvětlovala Sofie. To však skupinu agresivních cestujících ještě víc popudilo a starší paní začala Sofii vulgárně nadávat.
Nadávky spustily řetězovou reakci. Dva mladší chlapci si dodali odvahy a začali Sofii natáčet. Když se proti natáčení ohradila, dostala ránu do hlavy.
Celá situace se po chvíli zvrhla ve rvačku. „Poté jsem dostávala kopance do zad, do břicha, do hlavy, tahali mě za vlasy, rozbili mi nos, krvácel mi nos a ještě mi vyhrožovali i ohledně psa,“ popsala Sofie chvíle hrůzy.
Útočníci byli nezletilí
Sofiin partner skončil se zlomeným nosem. I přesto, že dvojice prosila ostatní cestující o pomoc, ti jejich prosby ignorovali a dělali jakoby nic. Mladá dívka tak alespoň vytáhla telefon a mladé agresory natočila.
Policie přišla se šokujícím zjištěním, že pachatelé byli nezletilí. „Obě osoby byly identifikovány a bylo proti nim zahájeno trestní stíhání za výtržnictví a nebezpečné vyhrožování,“ uvedla mluvčí policie Silvia Šimková.