Pokračování únosu školáka z Halenkovic: Policie vyslýchá svědky, obviněný je ve vazbě
Vyšetřování loňského případu únosu chlapce (12) z Halenkovic na Zlínsku pokračuje výslechy svědků. Policie také čeká na výsledky znaleckých posudků, řekl náměstek krajského policejního ředitele Jindřich Kučera.
Chlapce podle policie unesl a následně věznil v chatce muž (25). Zůstává ve vazbě. Kriminalisté ho obvinili z pokusu o vraždu a ze zbavení osobní svobody. Podle Kučery právní kvalifikace skutku vyplynula z poznatků, které policie získala při prověřování případu.
Obviněnému hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. „Probíhá vyšetřování, provádí se řada výslechů svědků a jsou zadány samozřejmě znalecké posudky,“ řekl Kučera. íce informací k případu policie i vzhledem k věku oběti a s ohledem na jeho blízké sdělovat nechce.
Chlapec byl pohřešovaný od čtvrtka 11. prosince, kdy ráno nedorazil do školy ve Zlíně. V Halenkovicích a okolí po něm v dalších dnech pátraly stovky lidí. „Byly dny, kdy jsme nasazovali 250 policistů a hasičů do pátracích akcí,“ uvedl krajský policejní ředitel Jaromír Tkadleček.
Policie v neděli 14. prosince poté, co hocha našla, uvedla, že byl zřejmě unesen a vězněn v chatě v sousední Žlutavě na Zlínsku. Jeho volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali policisty, kteří poté zadrželi jednoho muže. Hoch byl podle policistů v pořádku.
Do vazby poslal zlínský okresní soud obviněného muže 17. prosince loňského roku. Obával se, že by mohl uprchnout nebo se skrývat, a také toho, že by mohl trestnou činnost opakovat.
