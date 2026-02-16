Tragédie na Benešovsku: V potopeném autě našla policie lidské tělo
Pondělní odpoledne poznamenala v malé vesnici Křešice na Benešovsku tragická událost. Do tamního rybníka sjel osobní automobil, ve kterém policisté později našli bezvládné mužské tělo. Řidič na místě zemřel. Podle policie nejspíš utrpěl zdravotní indispozice, detaily však určí nařízená soudní pitva.
K napůl potopenému automobilu vyráželi středočeští policisté krátce po 16. hodině. Vůz do rybníka sjel zadní částí, sedačky řidiče tak pod vodou nebyly. „Zdá se, že řidič nejspíš utrpěl zdravotní indispozice,“ řekla Blesku mluvčí Barbora Schneeweissová. Muži už bohužel nebylo pomoci a na místě byl prohlášen za mrtvého.
Jaká však byla přesná příčina úmrtí zůstává nejasné. Policie proto nařídila soudní pitvu.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.