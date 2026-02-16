Tragédie na Benešovsku: V potopeném autě našla policie lidské tělo

Policisté na Benešovsku objevili v napůl potopeném autě mrtvé lidské tělo
Policisté na Benešovsku objevili v napůl potopeném autě mrtvé lidské tělo
Policisté na Benešovsku objevili v napůl potopeném autě mrtvé lidské tělo
Policisté na Benešovsku objevili v napůl potopeném autě mrtvé lidské tělo
Policisté na Benešovsku objevili v napůl potopeném autě mrtvé lidské tělo
Autor: kjm - 
16. února 2026
18:25

Pondělní odpoledne poznamenala v malé vesnici Křešice na Benešovsku tragická událost. Do tamního rybníka sjel osobní automobil, ve kterém policisté později našli bezvládné mužské tělo. Řidič na místě zemřel. Podle policie nejspíš utrpěl zdravotní indispozice, detaily však určí nařízená soudní pitva.

K napůl potopenému automobilu vyráželi středočeští policisté krátce po 16. hodině. Vůz do rybníka sjel zadní částí, sedačky řidiče tak pod vodou nebyly. „Zdá se, že řidič nejspíš utrpěl zdravotní indispozice,“ řekla Blesku mluvčí Barbora Schneeweissová. Muži už bohužel nebylo pomoci a na místě byl prohlášen za mrtvého.

Jaká však byla přesná příčina úmrtí zůstává nejasné. Policie proto nařídila soudní pitvu.

Video  Tragická nehoda na Mělnicku  - Aktu.cz
Video se připravuje ...

Policisté na Benešovsku objevili v napůl potopeném autě mrtvé lidské tělo
Policisté na Benešovsku objevili v napůl potopeném autě mrtvé lidské tělo
Policisté na Benešovsku objevili v napůl potopeném autě mrtvé lidské tělo
Policisté na Benešovsku objevili v napůl potopeném autě mrtvé lidské tělo
Policisté na Benešovsku objevili v napůl potopeném autě mrtvé lidské tělo

Témata:
autosmrtauto v rybnícepolicieokres Benešovrybníklidské tělopitvaKřešice
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Syn Chýlkové a Krause Jáchym (27): Utekl do zahraničí!
Syn Chýlkové a Krause Jáchym (27): Utekl do zahraničí!
Aha!
Šumění v uších. Neobvyklý příznak menopauzy, který nesmíte podceňovat
Šumění v uších. Neobvyklý příznak menopauzy, který nesmíte podceňovat
Dáma.cz
Jakub Vágner je dvojnásobným tatínkem! Rybář dojal fanoušky vyznáním o síle žen a porodu
Jakub Vágner je dvojnásobným tatínkem! Rybář dojal fanoušky vyznáním o síle žen a porodu
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Tlak na města, banky i byrokraty. V USA mají plán proti bytové krizi, který by měl zajímat i Česko
Tlak na města, banky i byrokraty. V USA mají plán proti bytové krizi, který by měl zajímat i Česko
e15
Lékař k Davidové: Shodli jsme se, že může odjet. Jak se rozhodovalo o jejím startu?
Lékař k Davidové: Shodli jsme se, že může odjet. Jak se rozhodovalo o jejím startu?
iSport
Macinka dostal v Mnichově politický klystýr. Získal si trumpisty buranstvím a urážkami Clintonové
Macinka dostal v Mnichově politický klystýr. Získal si trumpisty buranstvím a urážkami Clintonové
Reflex
Trek biblickým vádím Kelt: rozpraskané staré skály, místa z evangelií a starobylé kláštery
Trek biblickým vádím Kelt: rozpraskané staré skály, místa z evangelií a starobylé kláštery
Lidé a země