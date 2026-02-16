Dopadli hokejové násilníky z Jihlavy: Zbili příznivce Slavie, hrozí jim 10 let
Jihlavští kriminalisté objasnili krvavý incident z konce ledna, kdy skupina maskovaných výtržníků zaútočila po hokejovém utkání Dukla Jihlava vs. Slavia Praha na čtveřici příznivců z hostujícího celku. Oběti surově zbili a oloupili o megafon, klubové vlajky a šály. Sedmi lotrům hrozí za loupež a výtržnictví ve spolupachatelství až 10 let vězení!
Sedm obviněných pseudofandů Jihlavy si zakrylo obličej kuklami a šálami a po skončení zápasu sledovali skupinku slávistických příznivců až na parkoviště.
„Tam je obestoupili a požadovali vydání věci, které při neochotě jejich majitele získali násilím. Čtyři napadení muži čelili ranám pěstí,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová. Napadení utrpěli zranění a končili v nemocnici.
Na místo vyrazili policejní hlídky i strážníci městské policie. Případ převzali kriminalisté, kteří začali shromažďovat kamerové záznamy, svědecké výpovědi i další informace.
Ve spolupráci se zástupci obou hokejových klubů se podařilo postupně identifikovat všechny útočníky. Část odcizených věcí byla nalezena vyhozená, další kriminalisté zajistili u podezřelých.
Útočili i dívka a hoch
Policisté zadrželi pět mužů z Jihlavska a Pelhřimovska a jednu ženu (20). Na oddělení byl přiveden také mladistvý (17). Pět mužů ve věku 20 až 29 let a žena čelí obviněni z loupeže a výtržnictví spáchaných ve spolupachatelství.
Mladistvý (17) je obviněn ze dvou provinění. „Nikdo z obviněných nebyl v minulosti soudně trestán," poznamenal kriminalista Jakub Pivoňka. Všem hrozí až 10 let za mřížemi.
Dukla čin odsoudila
Vedení hokejové Dukly Jihlava počínání „fandů“ odsoudilo. „HC Dukla Jihlava se důrazně vymezuje proti jakýmkoli projevům násilí, a to jak na stadionu, tak mimo něj. Takové chování je v přímém rozporu s hodnotami klubu i se samotným smyslem sportu,“ reagoval klub na sociálních sítích.
Někteří diskutující navrhli, ať mají útočníci doživotní zákaz návštěvy zimního stadionu. „Mladí idioti, co se v přesile vrhnou na neagresivni fanoušky, když se chystají odjet vozem domů. Hrdinové dělají super reklamu našemu městu,“ napsal jeden z diskutujících.
