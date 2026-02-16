Česko středem pozornosti kvůli zlodějům: Na Chebsku ukradli most!

Některým lidem poctivá práce nevoní a vydali se na dráhu zločinu. Stali se kriminálníky kvůli penězům, z frustrace, touhy po moci nebo kvůli špatnému sociálnímu postavení. Těmto zlodějíčkům páchání kriminální činnosti nejenže nepřineslo téměř žádné peníze, ale svým amatérismem se prozradili a pobavili mnoho lidí.
1.Mladík se nasoukal do lahvomatu
Ústečtí kriminalisté řešili bizarní případ pokusu o krádež. Mladík přišel do supermarketu, kde si s velkým zaujetím prohlížel otvor v automatu na vracení lahví. Co si však zkušený recidivista neprohlédl, jsou kamery v místnosti.
Po chvíli rozmýšlení odhodil batoh a „hupsnul“ dovnitř otvoru. Netrvalo dlouho a obratný mladík se vysoukal ven i s kořistí přepravek od piva. Poté si mazaně počkal za dveřmi, až zákazníci vrátí svoje přepravky, a za několik sekund už byl opět celý nasoukaný v automatu. Ven čouhaly jen boty.
Zloděj nejenže svým počínáním poškodil lahvomat, ale navíc byl díky kameře záhy dopaden a putoval tam, odkud přišel – do vězení.
2.Ukradli čtyřtunový most
Notnou dávku odvahy měla bandička zlodějů na Chebsku, která rozhodně netroškařila. Troufli si na čtyřtunový železniční most a ten ukradli za bílého dne. Po mostu zbyla jen čtyřmetrová díra a trvalo měsíc, než si zmizení ocelové konstrukce někdo všiml.
Podle tehdejšího mluvčího Správy železniční dopravní cesty Pavla Hally se zloději na krádež museli vybavit nejen nákladním vozidlem, ale také jeřábem. Předstírali, že jsou inženýři, kteří mají v plánu místo předělat. Fikaní zloději měli vymyšlenou i zástěrku pro případ policejní kontroly, ke které skutečně došlo.
Předstírali, že jsou zaměstnanci společnosti, která vyhrála zakázku na opravu mostu. Měli dokonce i falešnou smlouvu. Otázkou je, zda se jim tolik námahy vyplatilo kvůli dvaceti tisícům korun, na kterou byla vyčíslena škoda. Zbytky železniční trati by v rámci budování nové cyklostezky stejně musely být odstraněny, a tak zloději vlastně městu zadarmo pomohli. Organizátor celé loupeže získal podmínku a jako bonus pět minut slávy ve světových médiích.
3.Škvarkoví bandité
Dva mladíci toužili zbohatnout na vyhlášených a křupavých škvarcích jednoho z řeznictví na Slovensku. Vešli tedy do provozovny, zmocnili se pěti balení škvarků vystavených na pultu a odnesli je do zastavárny. Škvarkoví bandité za ně utržili „krásných“ 250 Kč.
Díky kameře v řeznictví policie mladíky brzo dopadla a škvarkový incident má šťastný konec. Jeden z mladíků do podniku přišel zpět se srdečnou omluvou. Omluvil se všem zaměstnancům a část škody zaplatil.
4.Čtyřikrát spadl ze stropu
Až budete mít někdy den blbec, vzpomeňte si na anglického zlodějíčka. Tomu se sice podařilo úspěšně vloupat na čerpací stanici, avšak s útěkem už to bylo trochu horší. Nemotorně se motal po benzince, pravá ruka nevěděla, co dělá levá, a k tomu spadl při pokusu o útěk čtyřikrát ze stropu, kterým do benzinky vlezl.
Poučeného zlodějíčka nakonec spasila myšlenka, že by mohl utéct přes obchod. Pohyb po zemi mu ale také dělal značné problémy a přelétl přes pult do hromady reklamních výrobků u pokladny. Z toho se trochu se oklepal, zakymácel se a narazil do beden od piv. Nakonec se mu konečně podařilo opustit obchod. Policie jeho amatérismus vyčíslila na 90 tisíc korun.Video Bizarní video nemotorného zloděje! Při loupeži několikrát drsně spadl.Video se připravuje ...
5.Prozradil ho zvon
Není to tak dlouho, co plzeňští policisté řešili vskutku kuriózní vloupání. Zlodějíček nejspíše nevěřil na boží trest. Jak jinak si totiž vysvětlit, že vypáčil okno kostela a šel si tam pořádně napakovat kapsy. Ukradl nářadí a neštítil se odcizit ani kasičky s milodary ze mší.
Spolu s klíči ale vzal i dálkové ovládání a omylem tím zapnul kostelní zvon. Náhodný svědek zloděje vyrušil a ten v panice utekl. Část ukradených věcí nechal na místě, stejně tak i flašku alkoholu, kterým si nejspíše dodával odvahu. Dopadení zloděje už je jen třešničkou na dortu. Když policie zveřejnila jeho fotografii v médiích kvůli jinému případu, muž se na snímku poznal a šel se sám udat. Policistům se bez okolků ke všemu přiznal.
6.Pokus o krádež bankomatu
Tato dvojice zlodějíčků se rozhodně měla vydat na jinou dráhu. Naplánovali si, že zkusí vyrvat ze zdi bankomat na Rakovnicku. Nejprve kvůli tomu ukradli dodávku, bankomat obmotali popruhy a snažili se ho vyrvat ze zdi. Mise nebyla úspěšná a napáchali škodu ve výši tři sta tisíc korun.
Mladší z mužů se nehodlal smířit s neúspěchem a rozhodl se napravit si zlodějskou pověst vykrádáním schránek, které slouží pro ukládání zboží internetových obchodů a přepravních společností. K jeho smůle ale spadla klec a přímo při akci ho zadržela zásahovka.Video Muži na Rakovnicku se pokusili ukrást bankomat.Video se připravuje ...
