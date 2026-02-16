Vražda na ubytovně v Žamberku? Muž měl soka brutálně napadnout
Policie obvinila 36letého muže z vraždy o 17 let staršího člověka na jedné z ubytoven v Žamberku. Násilnou smrt kriminalisté vyšetřují od sobotního podvečera, pachatele zadrželi na místě činu, k němuž se přiznal, uvedla mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Muži hrozí až 18 let vězení.
„Kriminalisté obviněnému kladou za vinu, že poškozeného napadl opakovanými údery do hlavy a těla a dále mu způsobil bodnořezná poranění, v jejichž důsledku poškozený zemřel. Údajným motivem jednání měly být dlouhodobé osobní spory s poškozeným,“ uvedla Janovská.
Podle mluvčí nelze vyloučit, že právní kvalifikace bude ještě zpřísněna. Policisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Další informace zatím nebude poskytovat.
Minulý týden začali kriminalisté v Pardubickém kraji také vyšetřovat úterní napadení člověka v Chrudimi, které skončilo úmrtím napadeného v nemocnici. Útočník i oběť se znali, útok se stal v bytě, podezřelého policie na místě zadržela. Kvůli věku jedné z osob nechce policie k případu kvalifikovanému jako vražda poskytovat žádné další informace.
Policisté v regionu loni vyšetřovali pět vražd, o tři méně než v roce 2024, všechny se podařilo objasnit. Čtyři vraždy byly motivovány osobními vztahy. Jeden případ policie vyhodnotila jako vraždu na objednávku.
