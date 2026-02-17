Dcera přihlížela smrti mámy na Teplicku: Zranění šokovala i otrlé
Zranění jako z hororu a ještě před očima dcery. Soud sice zpřísnil trest řidiči, který matku s dcerou u Střelné srazil, ale i přesto z děsivě vyhlížející události vyvázne „jen“ s dvouletým trestem. Podle znalců byl přitom pod vlivem drog.
„Není pochyb o tom, že jsem vinen. Celá věc mě velice mrzí a opravdu bych udělal cokoliv, abych mohl vrátit alespoň deset sekund před tím střetem. Abych mu zkrátka mohl zabránit,“ uvedl podezřelý před soudem podle serveru CNN Prima News. Že by požil drogy, odmítl již dříve. „Marihuanu jsem v ten den určitě nekouřil a ani jsem nejel rychle. Dával jsem si pozor,“ ujišťoval soudce Petr před rokem.
Mámu s dcerou srazil u Střelné na Teplicku v listopadu roku 2022, když s kamarádem uháněl 130kilometrovou rychlostí ve firemním autě.
Přes projevenou lítost se nevyhl přísnějšímu trestu. Z 18 měsíců odnětí svobody se mu trest vyšphal na dva roky. A to především kvůli tomu. že matka dcery byla v otřesném stavu. „Tělo primární poškozené před očima její dcery skončilo na tři kusy, utržený trup, utržená končetina a tak dále. To vše pozůstalá viděla,“ vysvětlil soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem Josef Havlík.
