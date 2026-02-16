Hvězda talentové soutěže spáchala sebevraždu: Zatkli ji kvůli sexuálnímu zneužívání

Hvězdě televizních obrazovek se proměnil život v peklo na zemi, když byla obviněna ze sexuálního obtěžování, které odmítala. To pro ni bylo natolik velké břímě, že se nejprve pokusila o sebevraždu. Po propuštění z nemocnice byla ponechána napospas svým démonům bez jakékoliv pomoci a to se jí stalo osudným.

Tanečnice z populární zábavní show Británie hledá talent Kerii-Anne Donaldsonová (†38) se v roce 2014 dostala do semifinále televizní show jako členka taneční skupiny Kings and Queens. To jí vyšvihlo do záře reflektorů a měla slibně rozjetou kariéru.

Byla nevinná?

4. června 2023 Kerii-Anne zatkla policie a její život rozmetala na kusy. Vyslýchali ji na policejní stanici kvůli „sexuálnímu“ obvinění, které rezolutně odmítala. Po propuštění se nevrátila domů a rodina strachy bez sebe nahlásila zmizení, informuje deník Daily mail.

Kerri-Anne nalezl ve chvíli, kdy ji z hotelu odvážela sanitka do nemocnice, protože se předávkovala léky. Sestře poté přiznala, že chtěla spáchat sebevraždu. Sestra Cara Donaldsonová uvedla, že Kerri-Anne byla zdrcená, plakala a nedokázala se vyrovnat s obviněními, která označovala za vykonstruovaná. Z nemocnice přesto odešla bez podpory, která jí mohla zachránit život.

Video  Kerri byla úspěšná tanečnice.  - Instagram
Video se připravuje ...

Neměla vůli žít

To ji nejspíše srazilo na dno a rozhodla k tomu nejhoršímu. O den později byl pokus o sebevraždu úspěšný. Z posledních chvil jejího života mrazí. V noci si sestry psaly a poslední zpráva zněla: „Díky za všechno.“ Když druhý den ráno Cara přišla k domu, čekal ji děsivý pohled na vzkaz na schodech: „Zavolej 999, nevstupuj dovnitř. Je mi to líto.“

Uvnitř hrála dokola píseň „You Are So Beautiful“, kolem ležely rodinné fotografie s omluvnými vzkazy a snímek milovaného psa s nápisem, že jí mnohokrát zachránil život.

Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.

