Podvodník zavolal sestře přímo na sál: Skončila v slzách
Rutinní den na operačním sále kliniky urologie a robotické chirurgie v ústeckém kraji narušil dramatický telefonát. Sestra po něm skončila v slzách a odmítala o obsahu hovoru mluvit. Ukázalo se, že šlo o pokus o manipulaci jménem policie. Díky rychlé reakci kolegů i skutečných kriminalistů se situaci podařilo uklidnit a operace mohly pokračovat bez ohrožení pacientů.
Na operačním sále kliniky urologie a robotické chirurgie probíhaly robotické onkologické zákroky. První operace dne skončila úspěšně a tým si před dalším výkonem dopřál krátkou pauzu. Operační program byl nabitý, čas hrál roli. Klid přerušilo zvonění telefonu.
Instrumentační sestra hovor přijala a během několika vteřin zbledla. Rozklepaná, se slzami v očích, odešla na toaletu. Za zavřenými dveřmi se ozýval pláč. Hlavní lékař, který si uvědomoval, že bez své klíčové asistentky nemůže další operace zahájit, začal situaci okamžitě řešit.
Pokus o vysvětlení však narážel na nečekanou překážku. Sestra uvedla, že jí volal údajný důstojník z hospodářské kriminální policie a výslovně jí zakázal o hovoru s kýmkoli mluvit. Právě tento detail vzbudil podezření.
Nakonec padlo rozhodnutí obrátit se přímo na skutečné policisty. Vyděšenou zdravotnici kolegové propojili s policistkou z odboru hospodářské kriminality.
Během několika minut bylo jasno. Policistka sestře lidsky a srozumitelně vysvětlila, že šlo o podvodný telefonát. Zdravotnice se mohla vrátit ke své práci. Všechny plánované operace následně proběhly bez komplikací.
Policie dlouhodobě varuje před podvodníky, kteří se vydávají za policisty či jiné autority. Typickým znakem je snaha oběť izolovat a zakázat jí o hovoru s kýmkoli mluvit. Právě takový postup má zabránit ověření informací a zvýšit tlak na rychlé jednání.
